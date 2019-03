Brexit. Governo inglês reconhece que conversações com UE estão “bloqueadas” na véspera de nova votação

As conversações sobre o Brexit em Bruxelas estão “bloqueadas”. É o próprio Governo britânico que o assume após um fim de semana em que não se conseguiu encontrar uma solução para o controverso ‘backstop’.

Também referido como ‘batente’ ou ‘travão’, o ‘backstop’ é uma apólice de seguro que manteria o Reino Unido numa união aduaneira com a União Europeia (UE), em caso de ausência de acordo, para evitar o regresso dos controlos fronteiriços entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que pertence à UE.

A primeira-ministra Theresa May e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, falaram ao telefone no domingo à noite. No entanto, os planos para a chefe do Executivo britânico se deslocar à capital belga para aprovar qualquer compromisso estão suspensos, revela esta segunda-feira o jornal inglês “The Guardian”.

Theresa May arrisca nova derrota histórica

A UE recusa-se a ceder na proposta britânica do que considera ser uma tentativa de construir um mecanismo de saída unilateral para o ‘backstop’. Sem essa concessão, é improvável que o procurador-geral, Geoffrey Cox, reveja o parecer legal que deu antes da última votação do acordo de May para o Brexit, escreve o jornal. Em janeiro, Cox afirmou que o ‘backstop’ poderia vigorar “indefinidamente”.

May prometeu submeter o seu acordo à Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento inglês, esta terça-feira, mas tem sido pressionada por deputados conservadores a suspender a votação se não conseguir concessões significativas por parte de Bruxelas. Alguns avisaram-na mesmo que poderá sofrer uma derrota semelhante à derrota histórica de janeiro, por 230 votos, se o Governo seguir em frente com a votação. Em vez da votação, a primeira-ministra deveria avançar com uma moção que estabelecesse o tipo de acordo para o Brexit que seria aceitável para os conservadores na esperança de que isso desencadeasse concessões da UE, defendem.

Em caso de derrota, Brexit pode ser adiado e May pode cair

Se May insistir na votação e perder, é provável que os Comuns votem a favor da extensão do artigo 50, que regula a saída de um Estado-membro da UE, e rejeitem um Brexit sem acordo. No fim de semana, Nicky Morgan (ex-ministra da Educação) e Dominic Raab (antigo ministro para o Brexit) sugeriram que a primeira-ministra enfrentaria problemas terríveis neste cenário, especulando que os eurocéticos tentariam forçá-la a sair.

Os embaixadores da UE foram chamados para se reunirem na manhã desta segunda-feira e discutirem os últimos detalhes “técnicos” em Bruxelas. As conversações são lideradas por Olly Robbins, assessor-chefe da primeira-ministra para o Brexit.

A saída do Reino Unido da UE está prevista para o próximo dia 29 de março.