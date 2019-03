Russos protestam contra censura e isolamento da internet ao resto do mundo

Com uma grande manifestação em Moscovo e mais duas noutras cidades, os russos mostraram que há causas que os motivam para além da redução das pensões e da subida da idade de reforma. Uma dessas causas é a liberdade na internet.

As manifestações deste domingo foram em protesto contra uma nova lei russa – a chamada lei da soberania digital – que, se for aprovada, poderá ter o efeito de cortar largamente a internet russa das redes globais.

A medida mais polémica da lei é que o tráfico interno russo passa a ter de circular através de servidores russos, não estrangeiros. O governo diz que se trata de uma questão de segurança, mas muita gente acha que o verdadeiro objetivo é controlar a atividade política e social no país. Sendo tarde para instituir um sistema tão fechado como o que existe na China, as autoridades russas estarão aproximar dele o seu próprio sistema, o mais que for possível.

Pelo menos era o que pensavam muitos manifestantes, com placards onde se liam frases como "não ao isolamento". As suspeitas são reforçadas por duas outras leis aprovadas na semana passada pela Duma, o Parlamento russo. Uma delas penaliza o "desrespeito" pelas autoridades, a outra a divulgação de notícias que desagradem ao governo – i.e. as que ele entender considerar fake news.

A lei da soberania digital passou numa primeira votação. Ainda haverá uma segunda, e depois só faltará a assinatura do Vladimir Putin. Será mais um passo na centralização de poder que o Presidente russo tem vindo a efetuar desde que ele foi eleito, e que tende a intensificar-se quando a popularidade dele dá um tombo – como aconteceu recentemente por causa das reformas na segurança social, as quais por sua vez são um resultado da crise acentuada que a economia russa atravessa.. Faria