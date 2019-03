Netanyahu sozinho face ao perigo

Quando falta um mês para as eleições legislativas, a campanha está ao rubro em Israel. Tal como acontecera nos sufrágios de 2015, o candidato de centro-esquerda — nessa época o trabalhista Isaac Herzog, agora o ex-militar Benny Gantz — supera nas intenções de voto aquele que é primeiro-ministro de Israel há uma década, Benjamin Netanyahu (depois de um primeiro mandato nos anos 90). Segundo as últimas sondagens, a coligação Kahol Lavan (Azul e Branco), liderada por Gantz, obteria 36 a 37 assentos parlamentares, ao passo que o Likud de Netanyahu seria relegado para 30 (o Knesset tem apenas uma câmara com 120 deputados).

Se em 2015 conseguiu derrotar as sondagens no último momento, ‘Bibi’ (diminutivo pelo qual é conhecido) voltará a tentá-lo no próximo dia 9 de abril. A diferença entre as anteriores e as atuais eleições radica em que nos últimos dois anos o governante acumulou investigações por suposta corrupção, fraude e abuso de poder, que acabam de traduzir-se numa acusação formal por parte do procurador-geral do Estado, Avijai Mandelblit.

A receção da nota de acusação não impedirá Netanyahu de concorrer às legislativas. Regressado de uma visita oficial a Moscovo, o primeiro-ministro denunciou a existência de “uma conspiração da esquerda” contra si. Quando compareceu perante os meios de comunicação, além de enaltecer a grande melhoria experimentada por Israel na cena internacional durante os seus dez anos de gestão — dando como exemplo o mecanismo de consulta para assuntos regionais que mantém de forma regular com o Presidente russo Vladimir Putin —, Netanyahu insistiu: “Tentam derrubar-me nos tribunais porque não vão conseguir fazê-lo nas urnas.”

Já os líderes da coligação Kahol Lavan, o antigo chefe do Estado-Maior Benny Gantz e o jornalista Yair Lapid, tentam capitalizar em votos o descontentamento com a repartição desigual da prosperidade económica durante a última década e o fastio com um dirigente político que é visto como maquiavélico na tentativa de se perpetuar indefinidamente no poder. “O problema é que ele deu amparo à corrupção, que está a penetrar nas nossas vidas e a atacar os pilares da nossa democracia”, criticou Lapid, referindo-se à “erosão sofrida por instituições como o Tribunal Supremo, a liberdade de imprensa e a Polícia” durante os governos de ‘Bibi’.

Ao fenómeno da polarização entre o bloco de centro-esquerda — a que as sondagens atribuem 61 assentos parlamentares — e o de centro-direita liderado por Netanyahu — que se ficaria pelos 59 — somam-se os da fragmentação e da radicalização dos partidos de extrema-direita e árabes.

Ultradireita unida

Enquanto os destacados ministros da Educação e da Justiça, Naftali Bennet e Ayelet Shaked, formaram o partido Nova Direita, a sua anterior formação, Casa Judaica, fundiu-se com outras mais radicais (Ressurreição e Poder Judaico) para constituir a União de Partidos de Direita, no extremo do espectro político. Apesar de a Junta Eleitoral Central ter aprovado a entrada nas listas de candidatos como Michael Ben-Ari e Itamar Ben-Gvir, que lideram o Poder Judaico (contrariando o critério da Procuradoria-Geral do Estado), a trabalhista Stav Shafir apresentou recurso contra essa autorização perante o Tribunal Supremo. Esta dirigente da ala progressista do partido argumenta que aqueles candidatos “incitam à violência e ao racismo contra os palestinianos”. O gesto de Shafir valeu-lhe várias ameaças de morte por parte dos seguidores do antigo rabino ultradireitista Meir Kahane, inspirador de Ben-Ari e Ben-Gvir.

Outra possível consequência desta fragmentação poderia ser a hecatombe do Partido Trabalhista, que após constituir a coluna vertebral do Estado durante o seu início e, mais tarde, na década de 90 (em que se desenrolou o Processo de Oslo), poderá ver-se relegado para uma dimensão irrelevante. As sondagens atribuem-lhe uma estimativa de sete (antes das suas recentes primárias) e dez assentos parlamentares (após a realização destas). Apesar do efeito positivo das primárias, a perspetiva eleitoral do trabalhismo é realmente fraca, pois implica uma redução para metade dos já escassos 19 assentos com que conta no Knesset cessante.