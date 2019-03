Guiné-Bissau vota este domingo para novo Parlamento

Os eleitores podem votar em mais de três mil mesas de voto, distribuídas pelos 29 círculos eleitorais da Guiné-Bissau.

As urnas abriram às 7h locais (mesma hora em Lisboa) e encerram às 17h.

As eleições vão ser acompanhadas por observadores internacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), da União Africana e dos Estados Unidos da América.

Entre os 21 partidos políticos que se candidatam às eleições destacam-se o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), vencedor das legislativas de 2014, e o Partido da Renovação Social (PRS), segunda maior força política do país, mas que esteve no Governo da legislatura que agora termina.

Na corrida participa também o Movimento para a Alternância Democrática (Madem), criado há oito meses por um grupo de dissidentes do PAIGC.

A segurança do ato eleitoral é garantida por um efetivo de 6.000 elementos das forças de segurança e de defesa.

As eleições legislativas visam acabar com a crise política que existe no país desde 2015, quando o Presidente guineense, José Mário Vaz (PAIGC), demitiu Domingos Simões Pereira do cargo de primeiro-ministro, depois de o PAIGC ter vencido as eleições em 2014 com maioria absoluta.

Durante a última legislatura, a Guiné-Bissau teve sete primeiros-ministros, um dos quais por duas vezes.