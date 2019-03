Tiroteio faz quinze mortos em discoteca no México

Pelo menos quinze pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas este sábado de madrugada num ataque armado a uma discoteca de Salamanca, no centro do México.

"São quinze homens que perderam a vida", disse à AFP uma fonte judicial.

De acordo com a mesma fonte, o ataque foi realizado por vários homens armados de cara tapada que dispararam indiscriminadamente contra clientes e funcionários que se encontravam no clube noturno "La Playa Men's Club". Seriam quase duas da manhã.

Depois dos disparos, o grupo conseguiu fugir em três veículos sem serem apanhados pelas autoridades que fazem neste momento caça ao homem por toda a região. Não há até ao momento dados sobre os atacantes nem qual a motivação para realizar aquilo que já é denominado no México de "massacre". Mas não está colocada de parte a hipótese de se tratar de um ajuste de contas entre carteis rivais de droga.

De acordo com as agências de notícias locais, as ambulâncias dos serviços de emergência chegaram ao local rapidamente, tendo os feridos sido levados para diferentes hospitais da região, onde receberam assistência médica.

Salamanca é uma cidade conhecida por ter vários grupos de criminalidade organizada.

Os ataques armados em discotecas no México têm sido recorrentes nos últimos anos, causando dezenas de mortos e feridos.

O país registou um número recorde de incidentes violentos em 2018, com 33.341 homicídios, o maior número desde o início das estatísticas em 1997.