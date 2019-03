Juan Guaidó: “Alguien a lo interno de la revolución que diga ya basta”

El regreso triunfal de Juan Guaidó a Venezuela le hace recuperar la iniciativa en su desafío contra Nicolás Maduro, pero también le sitúa de nuevo en el ojo del huracán. Transcurridos dos meses de su acceso a la presidencia del Parlamento, reconoce errores en su entrevista con EXPRESSO, pero también sabe que ha golpeado duramente, como nunca antes, a la todopoderosa revolución. Su fórmula, basada en la unidad opositora, el apoyo popular y la presión internacional, le ha llevado a unas cotas de reconocimiento impensables hace 60 días. De celebrarse hoy unas elecciones presidenciales, el “desconocido” Guaidó barrería al “hijo de Chávez” del escenario político: 77% contra 23%, según la encuestadora Datanálisis.



-¿Cómo percibe al país en su regreso, tras 10 días de cumbres y gira en la región?

-Lo que domina hoy en Venezuela es la idea de cambio. Por eso es importante mantener esta ofensiva, aunque es difícil cuando tenemos 20 años intentándolo, cuando hemos sufrido frustraciones y hemos cometido errores. Lo determinante es una estrategia, una visión y la construcción en paralelo de un plan país para el futuro.



-El chavismo, tras el varapalo del lunes, se mueve entre el silencio y las quejas ante su entrada al país pese a las amenazas previas.

-Mi regreso denota lo que ha sido la fractura en el régimen. Que me amenazaran con cárcel, desde quien usurpa hoy funciones, Maduro, hasta su segundo, Diosdado Cabello. Que no hayan ejecutado esa amenaza los deja en una posición de evidente debilidad.



-¿Qué sintió el lunes cuando la gente de su tierra natal (Vargas, colindante con Caracas) se abalanzó a la autopista para frenar la caravana en la que usted salía del aeropuerto? Ese momento ha dejado algunas de las imágenes más poderosas del desafío contra la revolución, con usted subido al capó del automóvil hondeando la bandera y cantando el himno nacional.

-Sentí el reconocimiento que ya nos habían dado en otros países. Pero más en el caso venezolano, donde está secuestrado el estado. Y a la vez una gran responsabilidad, un gran compromiso para nuestra gente, que lo está pasando muy mal en las calles de Venezuela, y que nos compromete mucho más. A pesar de que la están pasando tan mal hay un intangible poderoso que es la esperanza de poder cambiar, que nuestros familiares vuelvan a Venezuela, son más de cuatro millones los que se han visto forzados a emigrar. Esa emoción que sentimos ayer los venezolanos es determinante en nuestra lucha.



-Han pasado dos meses desde su toma de posesión como presidente de la Asamblea, dos meses que parecen varios años. ¿En qué ha cambiado el Guaidó de entonces con el que ahora acaba de regresar a su país?

-Más compromiso y más responsabilidad, mucha más. Esa esperanza que nació para no morir no sólo debemos mantenerla, también materializarla. Hemos logrado mucho reconocimiento, muchas acciones específicas, pero lo vamos a lograr cuando cese la usurpación. La victoria será completa cuando empiece a entrar la ayuda humanitaria de manera constante, cuando detengamos la emergencia humanitaria, cuando empecemos a reconstruir el aparato productivo y cuando se reencuentren las familias en Venezuela al acabar la dictadura. No podemos distraernos ni un segundo y no podemos cometer errores en un momento tan trascendental de la Historia de Venezuela.



-¿Cuál es la fórmula mágica para alcanzar el “cese de la usurpación”, primer punto que antecede al “gobierno de transición” y a “elecciones libres” que tantas veces ha repetido en estos días?

-Tenemos todos los elementos, pero ¿cuál va a ser el “ingrediente X” que va a desencadenar los tres puntos? Hemos visto muchos: cómo se decantan las Fuerzas Armadas, hemos visto cómo ayer no actuaron, tampoco el 23-F cuando ellos no actuaron pero sí dejaron que actuaran los colectivos (paramilitares chavistas). Hemos visto la cooperación internacional y la atención del mundo, hemos visto la movilización social y la incorporación de la ciudadanía. Tenemos los principales ingredientes para la transición. ¿Cómo fue en el caso de Alemania cuando cayó el Muro de Berlín? Fue un “ingrediente X”, como en Chile, donde hubo un referéndum. ¿Cómo pasó en Venezuela en el 58? Llegaron los militares y dijeron hasta aquí llegaste (al dictador Marcos Pérez Jiménez) después de todo un proceso.



-¿Cuál puede ser ahora en Venezuela ese “ingrediente X”?

-Pueden ser muchos, cualquiera de los citados: alguien a lo interno de la revolución que diga ya basta, una gran movilización de nuestro lado, que las Fuerzas Armadas digan que hay que tener una elección libre… La clave es que nos mantengamos unidos y movilizados.

FEDERICO PARRA/GETTY IMAGES

CARACAS EXPULSA AL EMBAJADOR ALEMÁN

El chavismo tardó 48 horas en reaccionar tras el regreso de Guaidó a Caracas. Y lo hizo con dos expulsiones: la del embajador alemán, Daniel Kriener, y la del periodista estadounidense, Cody Weddle. El reportero, además, permaneció detenido por la contrainteligencia militar durante 12 horas.



Las presiones de los sectores radical y militar forzaron la declaración de “persona non grata” contra el diplomático alemán por sus “recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país”. Fuentes diplomáticas confirmaron a EXPRESSO que se trata de una represalia por la presencia de Kriener en el aeropuerto durante el recibimiento al presidente encargado, en el que también participaron los diplomáticos de Portugal, España, Estados Unidos y Canadá.