Japonesa com 116 anos é a pessoa mais velha do mundo

A japonesa Kane Tanaka, com 116 anos, é de momento a pessoa mais idosa a viver no planeta segundo o Guinness World Records - que assinalou esta distinção com uma cerimónia no lar de idosos onde atualmente reside, em Fukuoka, no sudoeste do Japão.

Kane Tanaka nasceu a 2 de janeiro de 1903 e é a sétima de oito filhos. Casou em 1922 e teve quatro filhos, tendo ainda adotado outra criança. Aos 116 anos continua a levantar-se às 6 horas da manhã e gosta de estudar matemática.

Anteriormente, o recorde da pessoa mais velha do mundo era de outro japonês, Chiyo Miyako, que morreu aos 117 anos em julho do ano passado.

O Japão, país onde existem 70 mil pessoas com idade acima dos 100 anos, é conhecido pela longevidade dos seus cidadãos e por dominar a lista de recordes dos mais idosos a nível mundial - o que é atribuído a uma culinária onde predominam arroz, vegetais e outros alimentos com baixo teor de gordura, além de ter a tradição da idade ser respeitada e as pessoas se manterem ativas até depois dos 80 anos.

A pessoa que até à data viveu mais tempo no mundo, de acordo com o Guinness World Records, foi uma mulher francesa, Jeanne Louise Calment, que faleceu aos 122 anos.