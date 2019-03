Corpos de dois alpinistas encontrados na 'montanha assassina'

Estavam desaparecidos há duas semanas nos Himalaias. Morte foi anunciada por embaixador italiano no Paquistão. A mãe de uma das vítimas, o alpinista inglês Tom Ballard, já tinha morrido ao tentar escalar o temível K2

Os corpos dos alpinistas Tom Ballard e Daniele Nardi, que estavam dados como desaparecidos há duas semanas, foram encontrados esta semana nos Himalaias paquistaneses.

Equipas de resgate espanholas e paquistanesas sobrevoaram de helicóptero as zonas percorridas pelo britânico e pelo italiano e detetaram os corpos dos alpinistas a 5900 metros de altitude.

A notícia foi dada pelo embaixador italiano no Paquistão Stefano Pontecorvo na sua conta do Twitter: "É com grande tristeza que informo que terminaram as buscas por Daniele Nardi e Tom Ballard depois da equipa de equipa de resgate ter confirmado que as silhuetas detetadas a 5900 metros de altitude são de Daniele e Tom. Descansem em paz"

Tom Ballard, cuja mãe morreu ao escalar o temível K2, tentava a sua sorte na nona montanha mais alta do mundo, com 8125 m de altitude, a Nanga Parbat. De acordo com o The Guardian, a dupla de alpinistas perdeu o contacto com a base a 24 de fevereiro. Ou seja, dois dias depois de terem iniciado a escalada.

A Nanga Parbat é conhecida pelo nome de “montanha assassina” devido às condições geográficas consideradas perigosas. Já lá morreram vários montanhistas.