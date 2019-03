“Alguém no interior da revolução que diga ‘basta!’”

O regresso triunfal de Juan Guaidó à Venezuela, na passada segunda-feira, fê-lo recuperar a iniciativa no seu desafio contra Nicolás Maduro, mas também o coloca de novo no olho do furacão. Decorridos dois meses desde que ascendeu à presidência do Parlamento, reconhece erros nesta entrevista ao Expresso, mas também sabe que golpeou duramente, como ninguém fizera antes, a toda poderosa revolução chavista. A fórmula do homem que assumiu a presidência interina do país a 23 de janeiro baseia-se na unidade da oposição, no apoio popular e na pressão internacional. Levou-o a níveis de popularidade que eram impensáveis há 60 dias. Caso se celebrassem hoje eleições presidenciais, o “desconhecido” Guaidó varreria o sucessor de Hugo Chávez do cenário político: 77% contra 23%, segundo a empresa de sondagens Datanálisis.

Que perceção teve do país ao regressar de dez dias de cimeiras e viagens pela região?

O que domina hoje na Venezuela é a ideia de mudança. Por isso é importante mantermos esta ofensiva, embora seja difícil quando já andamos a tentá-la há 20 anos, quando sofremos frustrações e cometemos erros. O que é determinante é uma estratégia, uma visão, e a construção em paralelo de um plano de país para o futuro.