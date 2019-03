Adeus “serpente”. A vida e morte de um dos maiores mafiosos de Nova Iorque

Quem o conhecia bem, chamavam-lhe “Snake” (Serpente), mas apenas nas suas costas, porque Carmine Persico detestava a alcunha. O epíteto era fácil de justificar por parte de quem o rodeava. Dono de uma inteligência apurada, tinha um apetite indisfarçável pela violência e uma natural predisposição para trair os outros.

Esse perfil haveria de coroa-lo como uma das figuras maiores do submundo do crime de Nova Iorque. “Rapidamente subiu a escada até ao topo da organização Colombo”, uma das “famílias do crime” italo-americanas da cidade, a par dos clãs Bonanno, Gambino, Genovese e Lucchese.

Dado o incómodo que a alcunha lhe provocava, na sua presença, os cúmplices chamavam-lhe “Júnior”, por muito enganoso que fosse já que ainda não terminara a adolescência e já Persico tinha sido preso por assassínio.

O primeiro assassínio aos 17 anos

Carmine John Persico nasceu a 8 de agosto de 1933, no seio de uma família de classe média da zona novaiorquina de Brooklyn. O pai trabalhava como estenógrafo em escritórios de advogados de Manhattan e a mãe dedicava-se à educação dos quatro filhos.

Carmine, um dos do meio, dera-se mal com os estudos e abandonara a escola antes do previsto, tinha 16 anos. Na década de 1940, a zona sul de Brooklyn tornara-se um bastião do crime organizado e, nas ruas, Carmine ganhou fama de durão nas fileiras dos Garfield Boys, que se faziam acompanhar de facas e clavas.

Aos 17 anos já liderava o gangue e nunca virava costas ao confronto. Um dia, num parque, envolveu-se com outro jovem numa luta fatal. Foi preso pela primeira vez, estava-se em meados do século XX.

“Ele foi a figura mais fascinante que encontrei no mundo do crime organizado”, afirmaria Edward A. McDonald, um antigo procurador que liderou, no Departamento de Justiça, a unidade que investigava a máfia nas décadas de 1970 e 1980.

Extorção, jogo, agiotagem, tráfico de drogas...

Estima-se que Carmine Persico tenha estado envolvido em mais de 20 assassínios — incluindo alguns de líderes mafiosos —, pelas próprias mãos ou dando essa ordem a terceiros.

Em 1972, durante uma rusga policial a uma quinta de que era proprietário, a norte da cidade de Nova Iorque, foram apreendidas 50 espingardas e 40 bombas.

Acredita-se que nos períodos passados atrás das grades, nunca deixou de ditar ordens na sua organização, o que o torna detentor de “uma das lideranças mafiosas mais longas da história”, escreve a BBC. “Durante o seu mandato”, segundo o “The New York Times”, “o seu gangue recolheu milhões de dólares por ano em pagamentos ilegais decorrentes de extorção, jogo, agiotagem e tráfico de drogas, especialmente na região de Nova Iorque”.

Detetives, advogados e aliados, salientam também o seu lado encantador, alguém que conseguia obter prazer em cuidar do jardim ou cozinhar “pasta” regada com azeite e alho — o seu prato favorito —, que servia a familiares e amigos.

O princípio do fim

A extensão do seu poder e a dimensão dos seus crimes só ficaria exposta, e comprovada, em 1986, quando Persico é julgado no âmbito de um caso mediático que sentou ao seu lado, no banco dos réus, os líderes das famílias Lucchese e Genovese.

Conhecido como “caso Comissão”, atingiu três das cinco famílias mafiosas, enfraquecendo a sua capacidade de atuação junto dos sectores da construção, através de ameaças, extorções e contratos fraudulentos. Do lado da acusação estava Rudolph W. Giuliani, à época procurador em Manhattan, futuro “mayor” de Nova Iorque (1994-2001) e atualmente advogado de Donald Trump.

Em tribunal, Persico defendeu-se a si próprio. Segundo o “The New York Times”, “foi elogiado por advogados e juízes pela sua perspicácia na forma como interrogava as testemunhas, escrevia documentos jurídicos e levantava questões de direito”. A estratégia deslumbrou mas falhou no seu objetivo final. Persico foi condenado a 100 anos de prisão — pena atribuída também aos outros dois mafiosos —, sem a possibilidade de sair em liberdade condicional, culpado de planear assassínios, extorsão e liderança de associação criminosa.

Um informador com quem Persico partilhou cela, contaria que, já detido, o mafioso tinha tentado armar esquemas para matar procuradores, incluindo Rudy Giuliani, e agentes do FBI que acusava de serem responsáveis pela sua pesada sentença.

Carmine John Persico morreu aos 85 anos quando cumpria o 33º de um total de 139 anos de prisão. A sua morte foi conhecida este sábado, mas terá morrido já na quinta-feira, num hospital da Carolina do Norte, estado onde cumpria a pena. Segundo o seu advogado, não resistiu a complicações decorrentes de diabetes. Era casado, tinha dois filhos e 15 netos.