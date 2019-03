Se o acordo falhar “podemos nunca sair da UE”, alerta May

A única certeza será a incerteza. E na incerteza está incluída a possibilidade de permanência do Reino Unido na União Europeia. Esta sexta-feira, Theresa May admitiu que se na próxima semana os deputados não chegarem a um consenso e não aprovarem o acordo para o Brexit, este pode não acontecer.

“Podemos demorar muitos meses a sair da União Europeia, podemos sair sem a proteção que um acordo nos dá. Podemos nunca sair de todo”, disse a primeira-ministra num discurso na cidade de Grimbsy, citada pela imprensa britânica. “Ninguém sabe o que vai acontecer”, alertou.

Para a próxima terça-feira está marcada uma importante decisão no Parlmento. Será a votação que vai ditar a aprovação ou não do documento que May conseguiu fechar em Bruxelas. “É uma escolha crucial: apoiar o acordo do Brexit ou rejeitá-lo”. “Se apoiarem, o Reino Unido vai sair da União europeia. Se o rejeitarem, ninguém sabe o que pode acontecer”, disse.

Mas ainda antes dessa votação, May precisa de enviar novas soluções para Bruxelas. Esta quinta-feira, a UE deu um prazo de 48 horas para que o Governo britânico encontrasse novas opções para o acordo e que as apresentasse rapidamente aos restantes Estados-membros. “Vamos fazê-lo”, assegurou May.

Com o dia 29 de março, data prevista para a saída do Reino Unido da UE, a aproximar-se a passos largos, ainda há dúvidas sobre se a primeira-ministra britânica consegue fazer passar o acordo de retirada na Câmara dos Comuns. Preocupados com uma eventual saída sem acordo, os países da UE têm reforçado os seus planos de contingência.