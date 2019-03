Presidente da Argélia alerta para risco de “caos” nos protestos contra a sua recandidatura

O Presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, alertou esta quinta-feira para o risco de “caos” na véspera de mais protestos massivos contra a sua intenção de concorrer a um quinto mandato no cargo.

Numa carta divulgada pela agência oficial de notícias APS, Bouteflika, de 82 anos, elogia os manifestantes por “expressarem pacificamente as suas opiniões”. No entanto, apela à “vigilância” contra a possível infiltração de forças “domésticas e estrangeiras” nos protestos.

Bouteflika governa a Argélia há 20 anos mas é raramente visto em público desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2013. No mês passado, anunciou que iria recandidatar-se, provocando grandes protestos em todo o país de estudantes, advogados e jornalistas.

RYAD KRAMDI/AFP/Getty Images

Bouteflika promete não levar mandato até ao fim

No último domingo, confirmou que iria concorrer às eleições de abril mas disse que não cumpriria um eventual quinto mandato até ao fim. Segundo a sua proposta, que chegou na forma de uma carta lida na televisão estatal, caso vença as eleições, Bouteflika realizará uma “conferência nacional inclusiva” seguida de uma votação para determinar o próximo Presidente do país, sendo que já não disputará essas eleições, prometeu.

“Escutei o clamor sincero dos manifestantes e, em particular, dos milhares de jovens que me questionaram sobre o futuro do nosso país”, dizia a carta, lida por uma apresentadora da EPTV. “Estes jovens expressam uma compreensível preocupação com as incertezas que enfrentam. Tenho o dever e a vontade de apaziguar os corações e os espíritos dos meus compatriotas”, acrescentou.

Hospital suíço recebeu 1500 chamadas só num dia

O Presidente foi transferido a 24 de fevereiro para um hospital na Suíça. O diretor da sua campanha disse ao jornal argelino “El Khabar” que o chefe de Estado foi fazer exames médicos de rotina e que a sua saúde não inspira preocupações.

Um porta-voz dos Hospitais da Universidade de Genebra, onde Bouteflika está internado, revelou que recebeu 1500 chamadas telefónicas na terça-feira depois de a localização do Presidente ter sido divulgada. Embora a maioria das chamadas se destinasse a perguntar pelo seu estado de saúde, outras houve que foram partidas posteriormente publicadas nas redes sociais.

A “ética médica” nos certificados dos candidatos

O Conselho Constitucional tem até à próxima quinta-feira para tomar uma decisão final sobre os candidatos. A associação de médicos da Argélia referiu entretanto que os certificados de saúde apresentados pelos candidatos presidenciais devem respeitar a “ética médica” e devem ser redigidos por membros da associação.

Foi o diretor da campanha de Bouteflika quem apresentou os documentos em nome do Presidente. A comissão eleitoral tinha dito que os candidatos precisavam de os submeter pessoalmente mas o Conselho Constitucional deliberou que o Presidente não precisava de estar fisicamente presente.

Ex-primeiro-ministro Ali Benflis não irá concorrer

Entre os seis outros candidatos que se registaram formalmente encontra-se o general aposentado Ali Ghediri, que prometeu levar “mudança” à Argélia. Dois partidos da oposição – o Partido Trabalhista e o Movimento Islâmico da Sociedade pela Paz – anunciaram que irão boicotar as eleições. O ex-primeiro-ministro Ali Benflis, que desafiou Bouteflika noutras votações, não irá concorrer.

Billal Bensalem/NurPhoto/Getty Images

Apesar dos protestos, Bouteflika surge como o provável vencedor das eleições.

Eleito Presidente pela primeira vez em 1999, Bouteflika é visto como o responsável pelo fim da guerra civil, que terá feito mais de 100 mil mortos. Em 2011, em plena Primavera Árabe, irromperam protestos contra os preços dos alimentos e o desemprego. Respondendo a uma das principais exigências dos manifestantes, o Presidente levantou um estado de emergência de quase duas décadas.

Após o AVC, Bouteflika foi reeleito numa votação contestada pela oposição, tendo dissolvido a poderosa agência de espionagem argelina e substituindo-a por um organismo leal a ele.