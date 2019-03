Polícia indiana prende membro de grupo alegadamente responsável por ataque com granada

A polícia indiana prendeu um alegado membro do grupo Hizbul Mujahideen na sequência de um ataque com granada, esta quinta-feira, que matou pelo menos duas pessoas e provocou mais de 30 feridos. O ataque ocorreu numa estação de autocarros no estado de Jammu e Caxemira, administrado pela Índia.

A organização separatista afirmou não ter sido responsável pelo ataque mas a polícia disse à BBC que o suspeito confessou. Identificado como Yasir Javed Bhat, o suspeito é habitante de Caxemira, região disputada pela Índia e pelo Paquistão, e estará na casa dos 20 anos.

O jovem confessou que a instrução de lançar a granada lhe foi dada por Farooq Ahmed Bhat, comandante distrital do Hizbul Mujahideen, relatou o inspetor-geral Manish Kumar Sinha à estação britânica. As autoridades estão a tentar reunir mais informações sobre o suspeito, acrescentou.

O Hizbul Mujahideen foi formado em 1989 com o início de uma insurgência armada contra a administração indiana. Foi o maior grupo militante em Caxemira durante os anos 1990 e é considerado pró-paquistanês.

“O terrorismo nunca é uma solução”

“Lutamos contra o terrorismo há muito tempo mas há grupos que forçam os jovens a juntar-se-lhes. O terrorismo nunca é uma solução, seja qual for o problema. Para que qualquer problema se resolva, é necessária comunicação, comunicação em dois sentidos”, comentou Vikas Pandey, coordenador nacional de media do Congresso Indiano da Juventude (ala jovem do partido Congresso Nacional Indiano).

“Quando o Congresso Nacional Indiano governou, tentámos resolver os conflitos através de conversações e isso ajudou até certo ponto. Mas o terrorismo conseguiu infiltrar-se no nosso país, matando pessoas inocentes e elementos do Exército em vários ataques”, acrescentou ao Expresso, a partir de Bombaim, na Índia.

“Detenção preventiva” de 44 alegados militantes do JeM

No início desta semana, o Paquistão prendeu mais de 40 alegados militantes do grupo Jaish-e-Mohammed (JeM), que reivindicou o ataque suicida de 14 de fevereiro em Pulwama, na Caxemira administrada pela Índia. O atentado tem sido responsabilizado pela mais recente escalada de tensões entre os dois países que atingiu o ponto alto na semana passada. Segundo o Ministério paquistanês do Interior, encontram-se em “detenção preventiva” 44 suspeitos, incluindo o filho e o irmão de Masood Azhar, fundador do JeM.

O ataque em meados do mês passado matou pelo menos 40 polícias paramilitares indianos, tendo sido reivindicado pelo JeM, cujo principal desígnio é separar da Índia a região disputada de Caxemira e fundi-la com o Paquistão.

Na terça-feira da semana passada, Nova Deli lançou um ataque aéreo contra o que disse ser uma base de treino de militantes do JeM. As autoridades indianas afirmaram que um grande número de combatentes do grupo foi morto, enquanto Islamabade garantiu que o ataque foi um fracasso e não causou vítimas. Tratou-se da primeira vez que aviões de guerra indianos atacaram em território paquistanês desde a guerra de 1971.

“O gesto de paz foi um bom sinal mas não é suficiente”

No dia seguinte, o major-general Asif Ghafoor, porta-voz das Forças Armadas do Paquistão, anunciou que dois caças indianos tinham sido abatidos depois de entrarem no espaço aéreo paquistanês. Um dos caças caiu no lado indiano da fronteira em Caxemira e o outro no lado paquistanês, tendo um piloto sido capturado, referiu.

No final de uma semana tensa, o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, anunciou a libertação do piloto indiano capturado, Abhinandan Varthaman, como “um gesto de paz”. O piloto acabou por ser entregue às autoridades de Nova Deli na sexta-feira.

“As pessoas na Índia têm vontade de se vingar do que aconteceu em Pulwama. O ataque não pode ser esquecido. O gesto de paz foi um bom sinal do primeiro-ministro paquistanês mas não é suficiente. O terrorismo tem de ser completamente erradicado. É isso que esperamos do Paquistão”, diz ainda Vikas Pandey ao Expresso.

Jogada política da Índia?

Há quem veja no endurecimento da posição indiana um cálculo político do primeiro-ministro Narendra Modi, com vista às eleições de abril e maio. O estudante e ativista paquistanês Asfandyar Bhittani defende ao Expresso que Modi “precisa de uma guerra limitada para vencer as eleições”.

O executivo financeiro Raza Sheikh, que trabalha na capital do Paquistão, Islamabade, concorda: “As perdas eleitorais recentes em dois estados, que eram bastiões históricos do seu Partido do Povo Indiano [BJP, na sigla original], só reafirmaram a necessidade de agitar os sentimentos nacionalistas.”

Confrontado com esta leitura da situação, o coordenador nacional de media do Congresso Indiano da Juventude recorda os ataques do 11 de setembro. “Quando os EUA enfrentaram o terrorismo em 2001, não havia eleições e nós apoiámos. É apenas uma coincidência que as nossas eleições estejam próximas. E, no entanto, o mundo critica”, remata.