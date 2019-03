Paramédica na Síria diz que filho de Shamima Begum morreu. Era cidadão britânico porque nasceu antes de a mãe perder a nacionalidade

O advogado da família de Shamima Begum, a adolescente que fugiu de Londres para se juntar ao Daesh, disse esta sexta-feira ter informações que o levam a pensar que o filho recém-nascido de Begum morreu. À BBC, Tasnime Akunjee disse ter "relatos fortes mas não confirmados" da morte do bebé, que tinha cerca de duas semanas de idade, mas uma paramédica local acabou por corroborar estas suspeitas à própria televisão pública britânica. A paramédica, membro da associação de ajuda humanitária Crescente Vermelho, disse que a criança deu entrada no centro de saúde local com dificuldades respiratórias e já com uma infecção no pulmão.

Por outro lado, um porta-voz das Forças Democráticas da Síria, uma aliança liderada pelos curdos, disse que o bebé ainda estava vivo.

O ministro do Interior, Sajid Javid, que já disse não ver com bons olhos o regresso de Begum, apesar de a jovem ter cidadania britânica, comentou, também à BBC, as informações sobre a morte do filho de Shamima, ele próprio cidadão britânico por via materna. "Obviamente, não sei se essa notícia é verdadeira ou não, mas posso dizer que infelizmente há provavelmente muitas crianças, obviamente perfeitamente inocentes, que nasceram nesta zona de guerra. Tenho toda a compaixão pelas crianças que foram arrastadas para estes conflitos”, disse o governante.

Begum saiu do Reino Unido em 2015 e foi encontrada recentemente por um jornalista num campo de refugiados. O governo britânico retirou-lhe a nacionalidade mas como o seu filho nasceu antes disso, ainda é considerado um cidadão britânico. A outra nacionalidade de Begum, bengali, também não lhe servirá de muito na medida em que o governo do Bangladesh já disse que não a aceitaria de volta.