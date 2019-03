ONU abre centro de acolhimento para venezuelanos na Colômbia

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) anunciou esta sexta-feira a abertura do primeiro centro de acolhimento na cidade colombiana de Maicao para apoiar os refugiados que deixam a Venezuela.

Este centro de acolhimento, criado juntamente com as autoridades colombianas na cidade fronteiriça de Maicao, tem inicialmente capacidade para receber até 350 pessoas, indicou Andrej Mahecic, porta-voz do ACNUR, acrescentando que "tem a possibilidade de crescer" no futuro.

Maicao representa uma das cidades com maior densidade de refugiados e migrantes na Venezuela, na qual "centenas de pessoas, incluindo crianças, idosos, deficientes e pessoas com problemas graves de saúde são forçadas a viver nas ruas", realçou o porta-voz em conferência de imprensa em Genebra, na Suíça.

Andrej Mahecic explicou que a nova instalação "não deve ser considerada um campo de refugiados, mas uma instalação de trânsito, um centro de acolhimento, que serve principalmente para dar apoio imediato às pessoas mais vulneráveis entre aqueles que atravessam a fronteira, como crianças que foram separadas das suas famílias".

O centro foi estabelecido a pedido das autoridades locais e nacionais da Colômbia e fornecerá abrigo, alimentação, água, cuidados médicos básicos e outros serviços.

A Colômbia é o principal país de acolhimento de migrantes e refugiados que deixaram a Venezuela devido à crise económica e política que o país atravessa provocando um êxodo de mais de 3,4 milhões de venezuelanos desde 2015 - dos quais 1,1 milhões encontram-se em território colombiano.