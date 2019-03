Malas contrafeitas e bar aberto. Como a UGT na Andaluzia gastou mais de 40 milhões de euros de subsídios públicos

Com cada novo dado que surge, cresce o número de milhões alegadamente desviados. O escândalo de fraude que atualmente envolve a delegação andaluza da UGT (Unión General de Trabajadores) não pára de aumentar e novos documentos, apresentados por um perito de contabilidade a pedido do tribunal, mostram que o sindicato desviou mais de 41 milhões de euros relativos a subsídios transferidos pelo governo da Andaluzia para usos considerados, no mínimo, questionáveis.

Os episódios mais bizarros foram sendo noticiados pela imprensa espanhola ao longo dos últimos cinco anos. Um deles foi a conta de 12 mil euros paga por um jantar com cerca de 150 convidados no qual se serviram presuntos inteiros, camarão, choco, tortilhas, croquetes, jarros de cerveja e refrigerantes, tudo finalizado com um bar aberto. Noutra ocasião, a administração da UGT comprou uma mala de senhora de um 'designer' famoso e mandou produzir “no Oriente”, assim está escrito no pedido ao qual o “El Mundo” teve acesso, 700 exemplares para oferecer num congresso. A esta oferta junta-se uma outra de 1000 canetas, também contrafeitas. Estas despesas, mais de 100 mil euros no total, foram apresentadas ao governo da Andaluzia como “gastos na formação de pessoas desempregadas”.

O relatório dos peritos, analisado pelo “El Mundo”, mostra que dos 11 subsídios assinados pelos governos socialistas de Manuel Chaves e José Antonio Grin entre 2009 e 2013 (um total de 64,169,426.54 euros) a UGT desviou 41.709.375,48 euros, ou seja, 64%.

No total, existem provas de 32 transferências do governo regional para a UGT mas o perito só analisou 14, dado que algumas têm valores demasiado baixos e outras aconteceram fora do período em análise. Fontes consultadas pelo jornal espanhol consideram que o montante em causa pode chegar perto dos 69 milhões de euros.

O caso tem mais de 20 arguidos que estavam à espera da perícia para serem julgados. Deverão ser chamados a tribunal em breve.