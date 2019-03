Juiz descarta caso de alegado pagamento de Trump para comprar silêncio de Stormy Daniels

Um juiz federal dos EUA negou esta quinta-feira provimento ao processo interposto pela atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels para anular um acordo com Donald Trump. O acordo impedia-a de falar sobre um alegado encontro sexual em 2006, que o agora Presidente nega ter existido.

A decisão favorável a Trump foi tomada pelo juiz James Otero, que já no ano passado tinha presidido ao caso de difamação de Daniels contra o Presidente norte-americano. A atriz queixava-se que um estranho a tinha ameaçado para ficar calada e acabou por processar Trump depois de este ter feito troça dela. Também na altura o juiz decidiu a favor do Presidente.

A atriz diz que a decisão mais recente equivale ao fim do acordo de confidencialidade.

Publicando uma notícia sobre a decisão, Daniels escreveu no Twitter: “Correção: Juiz descarta acordo de confidencialidade! Há mais de um ano, quando eu estava a ser ameaçada com um processo de 20 milhões, pedi a um juiz para descartar este acordo ilegal. Ainda bem que aguentei firme e continuei a lutar.”

O seu advogado, Michael Avenatti, também insistiu que a decisão representa uma vitória para a sua cliente.

“Mais uma vez, há muitas informações incorretas a circular. Vamos ser claros: o tribunal deliberou especificamente que a Stormy recebia tudo o que tinha pedido no processo – ela ganhou. É um mistério como se pode dizer que isto é uma “derrota” depois de termos forçado Trump e Cohen a capitular e Cohen ter sido condenado, etc.”, escreveu.

Michael Cohen, antigo advogado de Trump, disse que o pagamento de 130 mil dólares (116 mil euros) foi feito para ajudar o seu ex-cliente a ser eleito Presidente dos EUA. Cohen afirmou, no mês passado, perante o Congresso, que Trump o tinha reembolsado pelo pagamento “como parte de um esquema criminoso para violar as leis de financiamento de campanha”.

Cohen deverá começar a cumprir em breve uma pena de três anos de prisão por ter mentido ao Congresso sobre o projeto de construção de uma Trump Tower em Moscovo, juntamente com outras acusações. Em 2017, apresentou uma declaração em que garantia que as negociações para dar seguimento ao projeto tinham cessado em janeiro de 2016. Na realidade, como veio depois a confirmar, as negociações estenderam-se até junho daquele ano, quando Trump já tinha sido apontado como o candidato republicano às eleições.