Facebook quer aprender com a China para tornar plataforma menos pública mas rentável

O Facebook vai criar novas formas de interação entre as pessoas que vão além da troca de mensagens e que incluem “chamadas, chats de vídeo, grupos, histórias, negócios, pagamentos, comércio e, finalmente, uma plataforma para muitos outros tipos de serviços privados”. O anúncio foi feito esta semana pelo cofundador e presidente da empresa, Mark Zuckerberg. Mas na sua edição desta sexta-feira, o jornal “The New York Times” escreve que “a visão que ele esboçou para o futuro das redes sociais já existe – mas não nos EUA”. Existe na China, com a aplicação de mensagens WeChat.

Desenvolvido pela empresa chinesa Tencent em 2011, o WeChat permite que os utilizadores troquem mensagens entre si e façam chamadas áudio e vídeo. Também é possível formar grupos de até 500 pessoas. Mas enquanto os utilizadores do Facebook veem anúncios constantemente, os utilizadores do WeChat só se deparam com um ou dois anúncios por dia. Isto porque a aplicação não depende da publicidade para fazer dinheiro, ao contrário do Facebook, que baseia o seu modelo de negócios na exibição de anúncios direcionados.

O WeChat possui um sistema móvel de pagamentos que tem sido amplamente adotado na China e que permite fazer compras, jogar videojogos, pagar despesas correntes e encomendar comida – tudo na mesma aplicação, recebendo uma comissão por muitos desses serviços, refere o “New York Times”. Como o WeChat Pay já está ligado ao serviço de mensagens, os utilizadores podem facilmente reservar hotéis e alugar carros, entre outras funcionalidades. Só o sistema de pagamento tem 900 milhões de utilizadores ativos mensais, enquanto a aplicação totaliza 1,1 mil milhões.

Mais de 66 mil milhões de euros em produtos financeiros

O WeChat Pay também pode ser usado para transferir dinheiro e comprar produtos financeiros. Segundo a Tencent, mais de 100 milhões de utilizadores já compraram produtos financeiros, transacionando 500 mil milhões de iuans (66,5 mil milhões de euros) até ao final de setembro do ano passado. Através da aplicação, é possível comprar títulos, seguros, fundos do mercado de capitais, etc.

O Facebook não tem este sistema de pagamentos, pelo que, para se parecer mais com o WeChat, a empresa de Silicon Valley poderia ser obrigada a adquirir licenças bancárias e de pagamento em muitos países, escreve o “Times”.

O jornal lembra, contudo, que o WeChat também tem as suas falhas: devido às exigências do Governo chinês, a aplicação é fortemente censurada.