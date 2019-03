Escola chinesa criticada por ter comprado pulseiras para localizar alunos. “Isto é o Black Mirror na vida real?”

Uma escola secundária em Cantão, na província chinesa com o mesmo nome, tem sido criticada depois de ter decidido adquirir pulseiras eletrónicas para localizar os seus estudantes.

Foram compradas, no total, 3.500 pulseiras, que não só permitem perceber em que sítio se encontram os estudantes, como medem os seus batimentos cardíacos, a atividade física e os movimentos, incluindo, salienta o britânico “The Guardian”, o de levantar o braço durante uma aula. Também podem ser usadas para pagar as refeições na cantina da escola.

A escola defende que a ideia é a de ajudar os alunos a monitorizar a sua condição física e perceber o nível de atenção nas aulas, mas há quem não veja o assunto sob este ponto de vista e tenha já manifestado o seu desagrado. “Qual é a diferença entre isto e colocar pulseiras localizadoras nos prisioneiros ou nos cães?”, escreveu um utilizador no Weibo, a rede social chinesa. Outro comentou: “Quem tem ideias como esta devia era estar a trabalhar como guarda num campo de concentração.” E outro ainda questionou: “Isto é o 'Black Mirror' na vida real?”, referindo-se à série de televisão britânica.

Face às reações negativas de pais e de alunos, a escola publicou entretanto uma mensagem na sua conta oficial do Weibo a explicar que estará ainda a ponderar na melhor forma de usar as braceletes, que, acrescentou, poderão não ter de ser utilizadas durante o tempo todo. Também esclareceu que vão ser ouvidas todas as opiniões, “de pais, alunos, professores e especialistas”, e que a compra das pulseiras deu-se no contexto de um projeto implementado já no ano passado.