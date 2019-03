Caracas continua sem energia elétrica

O líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, deslocou-se esta sexta-feira a várias ruas de Caracas na sequência de uma falha geral de eletricidade que se prolonga há quase 20 horas, atribuída pelo regime a uma sabotagem promovida pelos EUA.

O chefe do parlamento, que se autoproclamou Presidente interino, disse que as comunicações serão “difíceis” quando o “apagão” atinge cerca de 90% do país, considerou “importante seguir e contestar a informação oficial” e voltou a apelar às mobilizações convocadas no sábado no país para exigir o “fim da usurpação”. “A corrupção e o desastre são as responsáveis por esta situação”, considerou Guaidó, ao lamentar que a Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo, esteja a ser afetada por cortes elétricos.

A Venezuela depara-se desde quinta-feira com um “apagão” que afeta pelo menos 22 Estados e a capital, Caracas. O corte elétrico ocorreu às 17h00 locais (21h00 em Lisboa) e teve origem, segundo o “El País”, na central hidroelétrica de Guri, uma das maiores de toda a América Latina, localizada no estado de Bolívar.

Esta sexta-feira, o Governo de Nicolás Maduro ordenou a suspensão do dia de trabalho nos setores público e privado, também extensível aos estabelecimentos de ensino. Através de uma declaração transmitida por diversos meios de comunicação, a vice-Presidente Delcy Rodriguez anunciou que a medida foi decidida devido a uma “sabotagem elétrica” organizada pela “oposição extremista” venezuelana “em cumplicidade com poderes imperiais”, que não especificou.

Em declarações, na quinta-feira, à televisão estatal VTV, o ministro responsável pela área, Luis Motta Domínguez, também falou em “sabotagem”. “Fomos novamente alvo da guerra elétrica (...) mas como sabem aqui existe um Governo moralizado, não nos vão derrotar”, afirmou.

Hoje, as ruas do país estavam quase vazias, enquanto o comércio, escolas e universidades permaneciam encerrados, referiu a agência de notícias Efe. As comunicações continuam com problemas e foram interrompidas várias viagens de metro, obrigando milhares de pessoas a procurar outra forma de se deslocarem para o trabalho ou outros lugares.

O corte na eletricidade também afetou o aeroporto de Maiquetía, cidade localizada no estado de Vargas. A maioria dos voos foi cancelada e as equipas dos serviços de fronteira foram obrigados a trabalhar de forma manual e sem acesso às bases de dados. As poucas estações de gasolina em funcionamento registaram um grande afluxo, cabendo à polícia vigiá-las, e os serviços de saúde trabalharam nos mínimos, assegurando apenas os casos mais urgentes.