Bombeira no Gana foi despedida durante o trabalho de parto mas agora é a primeira mulher a vencer um processo por discriminação de género

Poucas semanas depois do parto, o quartel chamou o casal e entregou nas mãos de Seidu uma carta onde se lia que a gravidez da sua mulher constituía uma “ofensa”. Mas uma ofensa porquê, se, pelas contas da própria Grace Fosu, outras 11 mulheres suas colegas tinham sido mães antes de completarem três anos de serviço?

A regra existia, estava nos estatutos há quase meio século, mas nunca ninguém tinha falado dela no quartel. As mulheres que decidam integrar o Departamento Nacional de Combate a Fogos do Gana não podem ter filhos nos primeiros três anos de serviço. Mas muitas tiveram e ninguém as despediu. Isso só aconteceu a Grace Fosu, que recebeu uma chamada dos recursos humanos a comunicar-lhe que já não tinha emprego para onde voltar precisamente no momento em que estava a dar entrada na maternidade da sua cidade, Accra, capital do Gana.

“Estou em trabalho de parto e está-me a dizer isso? Quer que eu tenha um ataque e morra?”, relembrou Fosu à CNN, numa chamada por altura dos acontecimentos, em 2014.

Fosu e o seu marido, Seidu Abubakari, têm agora uma menina de quase cinco anos, Salamat, mas foram tempos de uma grande angústia, que acabaram por contaminar a alegria natural do momento. “Passei um inferno depois de ser despedida, fiquei completamente em choque, nada me preparou para isto”, disse nessa mesma entrevista.

O casal suspeita que a razão seja ainda mais grave do que o despedimento em si. Quando já estava grávida, Fosu foi alvo de assédio sexual por parte de um colega de alta patente. Segundo o seu relato, o oficial ligou-lhe a exigir que mantivesse atividades sexuais com ele e ofereceu-lhe conselhos não solicitados sobre como fazer um aborto em casa. Abubakari, que testemunhou o telefonema, confrontou o homem em causa mas o casal nunca apresentou queixa. O porta-voz do departamento disse à CNN que existem procedimentos internos para acompanhar este tipo de problemas que teriam sido acionados se Fosu tivesse dado seguimento a uma queixa formal.

Sem nada a perder, Fosu decidiu finalmente procurar alguma justiça para o seu caso - que nada tem de único no Gana. O seu caso foi enviado para a Comissão de Proteção dos Direitos Humanos e de Justiça na Administração Pública (CHRAJ, em inglês), um organismo de peritos sem ligações ao governo que investiga desigualdades laborais e outros abusos cometidos em instituições públicas. Um dos advogados ao serviço desta Comissão, Joseph Whitthal, disse à CNN que chegam “muitos casos parecidos” à CHRAJ, e muitos com queixas referentes a serviços públicos “sem uniforme”, ou seja, não tanto do Exército mas de serviços como o departamento de imigração ou a polícia porque também existe esta regra, com limites temporais diferentes, quanto à gravidez das mulheres que integrem estes serviços.

Mas durante muito tempo o CHRAJ não encontrou uma mulher que aceitasse levar o caso até aos tribunais por medo da exposição pública e receio de represálias por parte das pessoas que estavam a denunciar, entre outros constrangimentos.

Em 2017, duas mulheres, Grace Fosu e Thelma Hammond, deram entrada com um processo contra o Departamento de Bombeiros do Ghana. Recentemente, tornaram-se as primeiras mulheres do país a vencer um processo por discriminação de género neste país. O tribunal obrigou os bombeiros a readmitir ambas mas, um ano depois do veredito, nenhuma ainda regressou ao trabalho. Os bombeiros perderam todos os recursos e o CHRAJ já enviou uma carta a pedir que voltem a readmitir as duas bombeiras ou, se não o fizerem, que se preparem para responder por desrespeito ao tribunal. Apesar disso, nada ainda aconteceu.