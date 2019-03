Will Smith criticado por ter a pele demasiado clara para um papel que aceitou

Quando há dias o "Deadline", um 'site' ligado à indústria do cinema, revelou que o ator Will Smith vai interpretar o papel principal num filme sobre a vida do pai das tenistas Venus e Serena Williams, muitos fãs do ator terão ficado satisfeitos com a notícia. Outros acharam que, não obstante todo o seu talento, ele não é a escolha adequada. Motivo: não é suficientemente negro.

O chamado 'colorismo' é uma questão que tem a ver com racismo mas não é literalmente a mesma coisa. Embora o racismo se refira à cor da pele, o colorismo diz respeito ao tom. É uma discriminação que atinge os negros de pele mais escura em detrimento dos que a têm mais clara. E tal como o racismo, trata-se de um problema com raízes históricas. Nos tempos da escravatura, era comum os negros de pele mais clara desempenharem tarefas dentro da casa dos seus proprietários, enquanto os de pele mais escura eram obrigados a trabalhar no campo.

No caso de Hollywood, a acusação de colorismo surge com relativa frequência. Por um lado, argumenta-se que optar por um ator negro de tez clara é tirar aos de tez mais escura uma oportunidade rara de protagonizar um filme em Hollywood. Por outro, diz-se que um negro de tez clara não pode ter a experiência pessoal de racismo que os outros têm.

Em 2016 foi bastante critiada a escolha da atriz Zoe Saldana para interpretar o papel da famosa cantora Nina Simone. Não só Saldana teve de escurecer artificialmente a pele, como terá colocado uma prótese no nariz para ficar mais parecida com a cantora.



Além de ator, produtor



Will Smith tem uma carreira irrepreensível em Hollywood. No entanto, é verdade que a sua pele é bastante mais clara do que a de Richard Williams, o homem que criou as suas filhas de modo a torná-las campeãs num desporto, o ténis, do qual ele não sabia rigorosamente nada à partida. A história é notável e Williams contou-a numa autobiografia que deverá servir de base a "King Richard", o filme agora em discussão. Além de protagonizar, Smith deverá ainda ser um dos produtores.

A polémica sobre a escolha de Smith desencadeou-se no Twitter, e continua muito viva. "O colorismo importa", escreveu um participante. "Will Smith está prestes a ser a Scarlett Johansson dos filmes negros", disse outro. Também houve quem defendesse o ator, que ao fim e ao cabo é um dos actores negros mais proeminentes em Hollywood.

Para quem contesta a sua escolha, nomes como os de Idris Elba e Meharshala Ali têm sido sugeridos como alternativas mais desejáveis.