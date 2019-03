Voto esmagador no Congresso norte-americano condena discurso de ódio e discriminação de minorias

Era para ser apenas uma resolução que sossegasse os judeus norte-americanos depois das declarações polémicas de Ilhan Omar, a deputada democrata que quer colocar na agenda do Congresso a discussão da questão israelo-árabe. Num evento que decorreu numa livraria, acompanhado pelo “New York Times”, Omar disse querer discutir “a influência política de um outro país neste país [Estados Unidos]" e sugeriu que os interesses pró-Israel no Congresso levam alguns deputados a “prometer lealdade a um país estrangeiro".

Os democratas não gostaram destas questões levantadas pela recém eleita democrata, a primeira ex-refugiada muçulmana a fazer parte do Congresso, e muito menos agradaram aos republicanos. Acusações de antissemitismo voaram contra Ilhan e até a própria presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, também democrata, foi obrigada a dizer que “Ilhan não teve bem consciência do peso das suas palavras quando as proferiu” mas que a representante “não teve qualquer intenção de promover o antissemitismo” com as suas palavras.

Mas outros democratas da ala esquerda perguntaram-se por que razão estariam os próprios democratas a condenar apenas o fanatismo contra os judeus. "O ódio e o racismo no nosso país estão a aumentar muito. Judeus americanos, LGBTQ, latinos, imigrantes, muçulmanos - é algo que precisa ser encarado como um todo, em vez de apenas tentar encontrar uma espécie de hierarquia de quem sofre mais ou tem uma dor maior”, disse Rashida Tlaib, outra novata no Congresso, pelo estado de Michigan, e a segunda muçulmana entre os representantes.

Depois de algumas críticas por parte de outros grupos e minorias - que sentiram necessidade de expressar o seu desagrado por não estarem incluídos nesta resolução de condenação ao discurso de ódio - o texto acabou por ser escrito de uma forma mais inclusiva e, também por isso, votado por um número esmagador de deputados - 407 contra 23.

A deputada democrata Karen Bass, presidente do Grupo dos Democratas em Defesa dos Direitos dos Afro-americanos, disse estar "empolgada" com a nova versão da resolução da Câmara que passou também a condenar, além do antissemitismo, a discriminação contra os muçulmanos e o fanatismo contra as minorias.