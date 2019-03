Portugal rejeita pressões e lista negra de Bruxelas para combater lavagem de dinheiro

O ministro da administração interna nega que os Estados Unidos ou a Arábia Saudita tenham exercido pressões para que o Governo português rejeitasse a 'lista negra' de países terceiros, proposta pela Comissão Europeia para intensificar o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

“Portugal não sentiu nenhuma pressão", garantiu Eduardo Cabrita nesta quinta-feira no final de uma reunião de ministros em Bruxelas. "Sobre esta matéria não houve sequer discussão", adiantou ainda, referindo-se ao encontro. Os ministros limitaram-se a ouvir da Roménia - que tem atualmente a presidência rotativa da UE - aquela que tinha sido a posição acordada antes pelos 28 governos europeus: rejeitar o documento que a Comissão Europeia elaborou em fevereiro.

“Portugal naturalmente acompanha aquela que é a posição do Conselho de entendermos que, nesta matéria, deve haver um trabalho sólido. E aquela lista não é a base para esse trabalho sólido”, justificou. Questionado sobre a natureza do problema da lista, Eduardo Cabrita não adiantou explicações. "Não é aqui que vamos discutir, tem a ver com a solidez do modelo de construção desta lista".

Já esta manhã, num comunicado do Conselho, os 28 explicavam que não poderiam "apoiar a atual proposta" por esta não "não ter sido estabelecida num processo resiliente e transparente que incentivasse ativamente os países afetados a tomar ações decisivas, respeitando ao mesmo tempo o seu direito a serem escutados".

Com esta decisão unânime, os estados-membros devolvem a questão à Comissão Europeia, que terá agora de encontrar metodologias e critérios diferentes e preparar uma nova lista de países terceiros "de alto risco".

Comissão Europeia dececionada

No documento que cai por terra estavam incluídos 23 territórios, incluindo o Panamá, o Iraque, a Arábia Saudita e quatro jurisdições norte-americanas: Samoa, Guão, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas. O objetivo é o de que as empresas europeias que têm negócios com estes territórios reforcem a vigilância das transações. No entanto, a lista não agradou e levou à contestação de Riade e Washington.

"Estou dececionada", reagiu a Comissária com a pasta da Justiça. Mas, apesar da deceção, Vera Jourova garante que não vai desistir do processo. "De todo. Precisamos de fazer tudo para lutar contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, e esta lista de países é um dos instrumentos essenciais”, disse.

Os grupo dos Verdes no Parlamento Europeu (PE) também lamenta a decisão dos 28 e endurece a crítica. "É patético ver tantos estados-membros a cederem à pressão do 'lobby' externo, de países como os Estados Unidos ou a Arábia Saudita", afirmou em comunicado Julith Sargentini.

A eurodeputada holandesa, que é relatora do PE para a diretiva relativa ao branqueamento de capitais, considera que a "lista negra" é um instrumento importante para "ajudar a proteger os cidadãos do crime organizado, da corrupção e do terrorismo".