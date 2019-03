Os Estados Unidos vão deixar de publicar o número de civis mortos pelos seus ataques com drones

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou na quarta-feira uma ordem executiva que reduz o número de mortes civis provocadas por drones que o governo é obrigado a divulgar publicamente.

Barack Obama, presidente que antecedeu Trump, sofreu algumas das mais duras críticas de todo o seu tempo na Casa Branca por ter autorizado ataques com drones armados com bombas, que matam indiscriminadamente e à distância, mas desde 2016 que o diretor nacional das secretas é obrigado a revelar, num relatório anual, o número de mortes resultantes das operações militares dos Estados Unidos em áreas sem presença oficial de tropas. Iémen, Somália e Paquistão são alguns exemplos.

Obama apresentou a medida em 2016 depois de uma grande pressão para que a sua administração fosse mais transparente sobre o uso de drones, que aumentou bastante durante os oito anos em que foi presidente.

Entre 2011 e 2015, segundo esses mesmos relatórios, entre 64 e 116 pessoas morreram em ataques com drones. Em 2016, dizem as autoridades responsáveis, apenas uma. Em 2017 ainda não havia ordem executiva em vigor mas Trump não libertou números.

O deputado Adam Schiff, presidente democrata do Comité de Informações da Câmara dos Representantes, disse à BBC que não vê “qualquer justificação para acabar com a prática” que, na sua opinião, constitui "uma importante medida de transparência".

"Esta ação elimina as exigências por relatórios supérfluos, requisitos que não melhoram a transparência do governo, apenas distraem os nossos profissionais da sua sua missão principal", disse fonte da Administração Trump também à cadeia de televisão pública britânica.

Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca disse à Associated Press que o governo está “totalmente comprometido em minimizar - na medida do possível - as mortes civis e reconhecer a responsabilidade quando, infelizmente, ocorrem durante as operações militares".

Apesar de as baixas civis em zonas de combate ativo continuarem a ser públicas, organizações como a Human Rights Watch dizem que esta ordem vem tornar mais opaco o necessário escrutínio ao número de mortes provocadas pelas ações militares dos Estados Unidos, uma vez que, por exemplo, a lista deixará de incluir ataques orquestrados pela CIA.

"Ataques coordenados por outras entidades governamentais como a CIA foram incluídas sob este requisito [de Obama]. Essa foi a intenção da lei", disse Rita Siemion, assessora jurídica internacional do grupo Human Rights First, ao Politico. A mesma reponsável disse ainda que "a ação do governo Trump é um passo desnecessário e perigoso contra a transparência e a prestação de contas pelo uso de força letal, e as baixas civis que ela causa".