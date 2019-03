Lembra-se das lojas Blockbuster? Já só há uma no mundo e está em festa por isso

Toda a gente se lembra daquelas letras amarelas enormes, todas em caixa alta, incrustadas num fundo azul. O Blockbuster foi, durante mais de uma década, o sítio onde meio mundo se dirigia, Portugal incluindo, para alugar DVD e (ainda) VHS de todos os filmes que não tínha conseguido ver no cinema.

Vendia gomas, pipocas, coca-cola em garrafas de dois litros, batatas fritas, amendoins. Há quinze anos havia 9.000 lojas Blockbuster em todo o mundo. Agora há apenas uma. Competição apertada de serviços de 'streaming' como o Netflix acabaram por levar a empresa a declarar falência em 2010. Até esta quinta-feira havia ainda duas lojas, mas a de Perth, na Austrália, fechou as portas. Agora só resta a de Bend, no estado norte-americano de Oregon, como conta o “New York Times”, que foi visitar a loja e a respetiva gerência sobrevivente.



Sandi Harding, a gerente da loja em Bend, reagiu logo à notícia de se ter tornado responsável pela única loja da Blockbuster do mundo. Escreveu no Facebook não uma eulogia aos belos tempos do antigamente, mas uma frase simples, cheia de fé no futuro: “É pá, isto é um desafio!”

Harding tomou conta do 'franchise' em 2000 e tem mais de 4.000 inscritos que vão buscar filmes com regularidade. Todos os dias mais algumas pessoas se tornam sócias. Algumas são turistas que se desviam das suas rotas para visitar a loja resistente. Quando a notícia explodiu, Harding fez uma festa e o fabricante de cerveja local até fez uma cerveja especial para a ocasião, muito apropriada - se pouco imaginativamente - apelidada de “Last Blockbuster”. Venderam-se bonés e porta-chaves desenhados por professoras primárias residentes na cidade. “Isto quase nos voltou a tornar importantes, sermos os últimos. Estamos a ser tratados como celebridades”, disse Harding ao “New York Times”, comparando a sua loja ao ressurgimento do vinil.