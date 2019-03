Google indemniza funcionários homens por ganharem menos do que as mulheres

A Google indemnizou vários funcionários homens depois de ter percebido que estes ganhavam menos do que as mulheres que desempenhavam as mesmas funções, anunciou a própria empresa no seu blogue oficial.

A decisão foi tomada aquando da divulgação de um inquérito interno sobre os salários dos funcionários. Segundo Lauren Barbato, responsável da Google para a igualdade salarial, foi identificada uma categoria profissional, “a dos engenheiros de software de nível 4”, em que os homens estavam a receber menos do que as mulheres. “A remuneração deve ser baseada no que se faz e não no que se é”, sublinhou a responsável.

Foram distribuídos 9,7 milhões de dólares por 10,677 funcionários que terão sido, então, penalizados em 2018. Não se sabe, contudo, quantos deles são homens ou profissionais da referida categoria. No caso dos engenheiros, cerca de metade destas diferenças de remuneração têm que ver com novos contratos, ou seja, as mulheres entraram para a empresa a ganhar mais do que os homens já contratados.

Já em 2017 a Google tinha indemnizado 228 dos seus funcionários com 270 mil dólares pelas mesmas razões. Na altura, foi acusada pela autoridades norte-americana para as condições de trabalho (DoL, na sigla no inglês) de pagar menos às mulheres do que aos homens em cargos iguais.