Goldman Sachs autoriza o seu pessoal a vestir-se mais à vontade

É um sinal dos tempos. A Goldman Sachs, conhecida como uma das mais poderosas instituições financeiras do mundo, associada à crise financeira de 2008 e alguns ex-políticos de má fama, bem como a esquemas para facilitar manobras financeiras nem sempre legítimas, vai perder, se não a seriedade (essa, para os críticos, perdeu-a há muito), mas a sua aparência séria num sentido conservador. A partir de agora, em virtude de uma ordem assinada pelos seus altos responsáveis e distribuída aos seus funcionários pelo mundo fora, os empregados passam a poder vestir-se como entenderem, dentro do razoável.

Para os bancários e gestores de fundos, mesmo os que lidam com o público, desaparece a imposição do fato e gravata em todas as circunstâncias. "Tendo em conta a nossa filosofia de empresa e a natureza em mudança dos locais de trabalho, geralmente a favor de um ambiente mais informal, cremos que é a altura certa para adotarmos um código de vestuário flexível a nível de toda a empresa", diz o memorando enviado aos funcionários.

Isso não significa, obviamente, que passa a valer tudo a todo o momento. "Por favor, vistam-se de forma consistente com as expectativas dos vossos clientes", continua o memorando. "Temos confiança de que vocês exercerão sempre bom-senso nesta matéria". Não há dúvida que nessa empresa como noutras muita gente, mesmo sem se obrigada, continuará a preferir o fato e gravata.

Bom-senso é a ideia operativa, a nível de vestuário. A Goldman Sachs já há algum tempo que permite aos seus informáticos –cerca de um quarto do pessoal, e uma peça chave de qualquer instituição financeira hoje em dia – irem trabalhar vestidos como entenderem. Sem isso, poderia ser difícil reter alguns dos maiores talentos nessa área. Ao estender o princípio ao resto do pessoal, embora com as cautelas expressas, a empresa limita-se a acompanhar as alterações sociais.

Afinal, como lembrou um comentador, já antes houve revoluções semelhantes. Uma delas, há muito tempo, foi quando os funcionários desse tipo de instituições deixaram de ter de ir trabalhar de chapéu. E, claro, em décadas mais recentes instalou-se a tradição do 'dress-down Friday', segundo a qual os funcionários podem ir vestidos um pouco mais à vontade no último dia da semana laboral.