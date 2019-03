“Ele é imprudente e implacável” e tornou-se um “verdadeiro gangster”. Marco Rubio arrasa príncipe herdeiro saudita

O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman tornou-se um “verdadeiro gangster”, acusou esta quarta-feira o senador republicano Marco Rubio. “Ele é imprudente e implacável, tem uma propensão para a escalada e por correr altos riscos. A sua abordagem na política externa é de confronto e penso que está cada vez mais disposto a testar os limites do que pode fazer com os EUA”, acrescentou.

As declarações de Rubio foram feitas durante a audiência de confirmação do general aposentado John Abizaid, o nomeado do Presidente Donald Trump para o cargo de embaixador americano em Riade. Segundo a agência Reuters, tanto democratas como republicanos condenaram a conduta do reino saudita na guerra civil do Iémen e os atropelos dos direitos humanos, incluindo a tortura de ativistas e de um cidadão americano e o assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

“Precisamos de uma parceria forte e madura com a Arábia Saudita”

Abizaid apelou à responsabilização pela morte de Khashoggi e ao respeito pelos direitos humanos, mas sublinhou repetidamente a importância estratégica dos laços entre Washington e Riade. “A longo prazo, precisamos de uma parceria forte e madura com a Arábia Saudita. É do nosso interesse garantir que o relacionamento seja sólido”, disse perante a comissão de Relações Exteriores do Senado.

O general de quatro estrelas do Exército, que liderou o comando central americano durante a guerra do Iraque, não deverá ter problemas em ser confirmado pelo Senado. Apesar da crescente tensão entre os dois aliados, os EUA não têm um embaixador na Arábia Saudita desde que Trump tomou posse em janeiro de 2017.

EUA devem continuar a apoiar coligação saudita no Iémen, diz Abizaid

Khashoggi foi assassinado no consulado saudita em Istambul, a 2 de outubro do ano passado. Crítico da administração de Salman, o jornalista deslocou-se àquela dependência com a intenção de obter os documentos necessários para se casar com a sua noiva turca. Riade começou por dizer que Khashoggi deixou o consulado vivo, antes de anunciar, dias mais tarde, que tinha sido morto por elementos alheios ao príncipe herdeiro.

O Congresso americano criticou a Casa Branca pela relutância em responsabilizar a Arábia Saudita pelo assassínio de Khashoggi, que residia nos EUA e era colunista do jornal “The Washington Post”. Em dezembro, o Senado aprovou uma resolução que responsabilizava diretamente Salman pelo assassínio e uma segunda resolução para acabar com a assistência militar americana na guerra no Iémen. Os congressistas sublinharam o elevado número de baixas civis naquela guerra, onde uma coligação liderada pelos sauditas combate os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão.

No entanto, Abizaid afirmou que a Administração Trump acredita firmemente que o apoio dos EUA deve continuar. “Fazê-lo reforça as capacidades de autodefesa dos nossos parceiros e reduz o risco de danos para civis”, disse. Naquela que foi também a audiência de confirmação de Matthew Tueller – atual embaixador americano no Iémen e nomeado por Trump para ser embaixador no Iraque –, o diplomata também defendeu a continuação do apoio dos EUA à coligação saudita.

“Não podemos deixar que os interesses nos ceguem”

O senador republicano Jim Risch, que preside à comissão, sublinhou que “a Arábia Saudita se envolveu em atos que simplesmente não são aceitáveis”.

Por sua vez, o senador Bob Menendez, o democrata mais destacado na comissão, reconheceu a importância estratégica dos laços com os sauditas, designadamente num contexto de ameaças do Irão. “Mas não podemos deixar que esses interesses nos ceguem e afastem dos nossos valores e do compromisso de longo prazo com a estabilidade”, referiu.

Sem mencionar o nome de Jared Kushner, o genro de Trump que na semana passada se encontrou com Salman, Menendez perguntou a Abizaid se insistiria em ser totalmente informado sobre as interações da Casa Branca com os sauditas. O general aposentado respondeu afirmativamente.

O reencontro após o assassínio de Khashoggi

Kushner, que é conselheiro da Casa Branca, encontrou-se na terça-feira da semana passada com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita pela primeira vez desde o assassínio de Khashoggi.

As conversações na capital saudita focaram-se em estratégias para “aumentar a cooperação” entre os dois países, bem como em esforços para resolver o conflito israelo-palestiniano, revelou a Casa Branca em comunicado. “Adicionalmente, eles discutiram formas de melhorar as condições de toda a região através do investimento económico”, acrescentou a nota.

A passagem por Riade fez parte de uma digressão de Kushner pelo Médio Oriente, que já o tinha levado ao Bahrein e aos Emirados Árabes Unidos.