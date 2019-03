Conselho de Direitos Humanos da ONU condena Arábia Saudita pela primeira vez na sua história

Pela primeira vez desde que foi criado, em 2006, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas emitiu um comunicado conjunto a condenar a Arábia Saudita. Em causa está a detenção de ativistas dos direitos humanos, cuja libertação foi pedida por 36 dos países que fazem parte do organismo.

“Estamos particularmente preocupados com o uso da legislação antiterrorismo e outras leis relacionadas com a segurança nacional contra indivíduos que têm, de forma pacífica, exercido os seus direitos e liberdades”, afirmou o embaixador islandês junto da ONU, Harald Aspelund, enquanto lia o documento. “Os ativistas dos direitos humanos e os grupos da sociedade civil podem e devem desempenhar um papel vital nas reformas que o reino está a tentar implementar.”

O comunicado apela ainda à libertação de todos os ativistas detidos na Arábia Saudita, incluindo nove mulheres e um homem cujos nomes foram proferidos pelo embaixador islandês. Algumas delas foram presas já depois de ter sido banida a proibição de conduzir para as mulheres, iniciativa pela qual, aliás, terão feito campanha.

Em novembro do ano passado, um grupo de defesa dos direitos humanos denunciou a detenção de pelo menos quatro mulheres, que terão sido interrogadas, torturadas (com choques elétricos e chicotadas) e violadas. As alegações foram negadas pelo vice-procurador-geral do país, Shaalan al-Shaalan. De sua parte, Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro do reino saudita, tem insistido que as detenções de mulheres ativistas têm ocorrido por “razões de segurança nacional” e não num contexto de repressão generalizada.

O documento foi subscrito pelos 28 países da União Europeia e outros oito estados, incluindo a Austrália, Canadá, Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, Nova Zelândia e Noruega, que se manifestaram assim “preocupados com os relatos de sucessivas detenções” no país.

A Arábia Saudita já reagiu à nota de condenação, considerando-a “politicamente motivada”. “A interferência nos assuntos internos sob o pretexto dos direitos humanos constitui, de facto, um ataque à nossa soberania”, afirmou Abdul Aziz Alwasil, embaixador do regime saudita em Genebra.

Os mesmos países que condenaram as detenções e pediram a libertação dos ativistas exigiram ao regime da Arábia Saudita uma investigação “rápida, eficaz, completa, independente, imparcial e transparente” sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi. O objetivo é o de levar a tribunal os responsáveis pela sua morte, ocorrida em outubro de 2018, no consulado saudita em Istambul.

Harald Aspelund, o embaixador islandês, pediu ainda ao regime saudita que divulgue toda a informação que esteja “disponível” sobre o assunto e que colabore com as investigações sobre a morte do jornalista, incluindo a investigação conduzida por Agnes Callamard, mandatada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Em fevereiro passado, Agnes Callamard afirmou que as provas mostram que Khashoggi foi “vítima de um homicídio brutal e premeditado, planeado e concretizado por representantes do Estado da Arábia Saudita”. O julgamento dos 11 suspeitos da morte começou em janeiro e foi pedida a pena de morte para cinco deles.