Cerca de 400 militantes do Daesh capturados quando tentavam escapar de último reduto na Síria

Cerca de 400 militantes do Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, foram capturados esta quarta-feira quando tentavam escapar do seu último reduto na Síria. Segundo um comandante das Forças Democráticas Sírias (FDS), os jiadistas foram apanhados durante a madrugada ao tentarem fugir de Baghouz, com a ajuda de contrabandistas.

Centenas de outros renderam-se e foram retirados da aldeia, juntamente com milhares de civis nos últimos dias. A captura dos jiadistas acontece na sequência da intensificação do bombardeamento de Baghouz pelas FDS, uma aliança árabe-curda que é apoiada pela coligação internacional dirigida pelos EUA.

Uma vez tomada a aldeia, os Estados Unidos e os seus aliados esperam declarar formalmente o fim do “califado” proclamado pelo Daesh em 2014.

“O destino de muitos reféns é ainda incerto”

Na sexta-feira, as FDS anunciaram que tinham lançado o seu ataque final a Baghouz, declarando que nada restava na aldeia “exceto terroristas”. Após um fim de semana de intensos ataques aéreos e de artilharia, a aliança viu-se obrigada a desacelerar a ofensiva “devido a um pequeno número de civis usados como escudos humanos”.

O porta-voz das FDS, Mustafa Bali, revelou que cerca de três mil pessoas foram transferidas na segunda-feira e outras 3500 (incluindo 500 militantes que se renderam) seguiram-se na terça-feira. Cinco combatentes da aliança, mantidos como reféns pelo Daesh, foram entretanto libertados.

No entanto, Bali desconhece “o destino de muitos reféns”, como o padre italiano Paolo Dall’Oglio e o jornalista libanês Samir Kassab. “Neste momento, não temos qualquer sinal que sugira que eles estão vivos ou mortos”, escreveu no Twitter.

53 mil deslocados desde dezembro

Na quarta-feira, mais duas mil pessoas deixaram Baghouz, segundo a agência Reuters, tendo sido levadas para um posto de controlo das FDS, onde foram revistadas, interrogadas e receberam água e comida. Contudo, a situação no acampamento onde milhares de pessoas se vão acumulando é “completamente devastadora”, aponta uma organização humanitária.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, cerca de 53 mil pessoas, principalmente familiares de jiadistas, abandonaram o último reduto do Daesh, no leste da Síria, desde dezembro, entre os quais mais de cinco mil combatentes que foram detidos.

Cinco anos de violentos confrontos

O Daesh já controlou 88 mil quilómetros quadrados de território que se estendia por toda a Síria e pelo vizinho Iraque, impondo o seu regime brutal sobre quase oito milhões de pessoas e gerando milhares de milhões de dólares a partir do petróleo, extorsão, rapto e roubo.

Após cinco anos de violentos confrontos, as forças locais apoiadas por potências mundiais afastaram a organização terrorista de quase todo o território, com exceção de algumas centenas de metros quadrados perto da fronteira síria com o Iraque.

A guerra na Síria, que começou em 2011, já matou mais de 360 mil pessoas e causou milhões de deslocados e refugiados.