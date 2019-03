Cardeal francês Philippe Barbarin renuncia ao cargo após ser condenado em tribunal

O cardeal francês Philippe Barbarin anunciou esta quinta-feira que renuncia ao cargo, após ter sido condenado a seis meses de prisão com pena suspensa por ocultar casos de abusos sexuais na sua diocese, avança o jornal “Le Fígaro”.

Um tribunal de Lyon declarou esta manhã o cardeal culpado pela omissão dos crimes ocorridos durante as décadas de 80 e 90 numa diocese desta cidade francesa.

A defesa de Philippe Barbarin já anunciou que vai recorrer da decisão, classificando-a de “injusta”. “A motivação do tribunal não me convence. Vamos contestar obviamente esta decisão por todas as vias legais possíveis”, afirmou o advogado Jean-Félix Luciani, citado pelo jornal “Le Monde”.

De acordo com responsável, “é difícil para o tribunal resistir a uma certa pressão sobre os casos de abusos sexuais com os recentes documentários e filmes (...) Isso coloca várias questões no que diz respeito à Justiça”, acrescentou Jean-Félix Luciani.

Já o co-fundador da associação das vítimas “Le Parole Libérée”, que denunciou os casos, aplaudiu a decisão da justiça considerando que corresponde a uma “grande vitória para a proteção dos menores.”

Segundo a acusação, vários menores foram vítimas de agressões sexuais por parte de Bernard Preynat, um padre da diocese de Lyon que liderava uma equipa de escuteiros.

Negando desconhecer desde sempre os casos, o cardeal garantiu que inicialmente ouviu apenas rumores e que só foi informado da situação quando falou com uma das vítimas em 2014. Nessa altura, Philippe Barbarin pediu conselhos ao Vaticano, que sugeriu ao cardeal que afastasse o padre em causa da diocese. Medida que só foi atendida mais tarde pelo clérigo, que se negou a denunciar o caso às autoridades.

A decisão do tribunal de Lyon surge numa altura em que a Igreja Católica surge envolvida em vários escândalos sexuais. Ainda na semana passada, o cardeal George Pell, que já foi a terceira figura do Vaticano, foi declarado culpado pelo abuso sexual de dois menores.

O livro “No Armário do Vaticano”, do jornalista francês Frédéric Martel, publicado no passado dia 24 de fevereiro, explica como a Santa Sé foi obrigada a tomar recentemente uma posição em relação aos escândalos sobre abusos sexuais. Foi o caso da Cimeira para debater o assunto que foi convocada em janeiro pelo Papa Francisco.