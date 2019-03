Bruxelas lamenta rejeição pelos 28 de lista “crucial” sobre lavagem de dinheiro

A Comissão Europeia lamentou esta quinta-feira a oposição dos Estados-membros da União Europeia à lista que propôs de países e territórios utilizados para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, considerando que a mesma é “vital” para proteger os europeus.

Pouco após o Conselho da UE, reunido esta quinta-feira em Bruxelas ao nível de ministros do Interior dos 28, ter anunciado que rejeitou por unanimidade a lista proposta no mês passado pelo executivo comunitário – que incluía como grandes novidades a Arábia Saudita e quatro territórios sob jurisdição dos Estados Unidos, e ainda Panamá -, colocando em causa a forma como foi elaborada, a Comissão Europeia reiterou que a lista foi elaborada com base numa “metodologia sólida”, sobre a qual os Estados-membros foram consultados.

“Combater a lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo para salvaguardar os europeus é uma prioridade política chave para a ‘Comissão Juncker’. A Comissão lamenta por isso que o Conselho, sem qualquer debate ao nível político, se tenha oposto a uma medida que consideramos crucial para proteger a UE de riscos de financiamento de terrorismo e lavagem de dinheiro”, declarou o porta-voz do executivo de Bruxelas, Margaritis Schinas.

O porta-voz sublinhou que “a Comissão levou a cabo uma avaliação rigorosa, baseada numa metodologia sólida, sobre a qual os Estados-membros foram consultados e que é pública desde junho do ano passado”, apontando que a lista foi por isso elaborada com “o mais alto nível de transparência”.

Margaritis Schinas lembrou que “cabe agora ao Parlamento Europeu adotar a sua posição”, após o que a Comissão continuará a trabalhar com Conselho e Parlamento, com vista a encontrar uma solução que lhe permita “cumprir as obrigações legais”.

Os Estados-membros da União Europeia rejeitaram esta quinta-feira a “lista negra” proposta no mês passado pela Comissão Europeia de países e territórios utilizados para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que incluía a Arábia Saudita.

A lista de 23 países e territórios com “deficiências estratégicas” no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, proposta pelo executivo comunitário em 13 de fevereiro passado, foi rejeitada de forma unânime pelo Conselho da UE, por ocasião de uma reunião de ministros do Interior dos 28.

Em comunicado, o Conselho justifica a sua posição argumentando que não poderia apoiar uma lista “que não foi estabelecida com base num processo transparente e resiliente que incentivasse ativamente os países afetados a tomar ações decisivas, respeitando ao mesmo tempo o seu direito a serem escutados”.

O Conselho decidiu por isso “devolver” a lista à Comissão Europeia, para que esta a reformule, com outros critérios.

A lista que a “Comissão Juncker” colocara em cima da mesa há menos de um mês foi elaborada com base numa nova metodologia, e integrava Afeganistão, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Coreia do Norte, Etiópia, Gana, Guão, Irão, Iraque, Líbia, Nigéria, Paquistão, Panamá, Porto Rico, Samoa, Arábia Saudita, Sri Lanka, Síria, Trinidad e Tobago, Tunísia, Ilhas Virgens Americanas e Iémen.

A rejeição da lista pelos Estados-membros era aguardada, sobretudo depois dos veementes protestos de Riade, mas também dos Estados Unidos, que viu quatro territórios sob sua jurisdição serem incluídos pela Comissão na sua proposta: Samoa Americana, Guão, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas.

A lista, que Bruxelas deverá então agora reformular, visa proteger o sistema financeiro da UE, pois as instituições bancárias e outras entidades cobertas pelas regras europeias contra a lavagem de dinheiro terão de aplicar controlos de vigilância reforçados para as operações financeiras relacionadas com clientes e estabelecimentos financeiros oriundos dos países listados, de modo a melhor detetar os fluxos de capitais suspeitos.