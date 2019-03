Brexit. União Europeia dá 48 horas para o Reino Unido encontrar novas soluções

Para parar o impasse nas negociações do Brexit, o Reino Unido deve encontrar e apresentar novas propostas à União Europeia dentro de 48 horas. O prazo foi definido por Bruxelas, que considera que o Governo britânico deve trabalhar nas soluções ao longo de todo o fim de semana, refere a imprensa britânica, citando fontes europeias.

No entanto, o Reino Unido considera que já foram feitas “propostas razoáveis” para satisfazerem o Parlamento britânico, que está preocupado com as relações com Bruxelas após a saída do país da União.

Também a ministra francesa para os Assuntos Europeus, Nathalie Loiseau, apelou ao Reino Unido para que ofereça novas propostas, alertando que a incerteza em torno da saída da União Europeia está a afetar os países vizinhos. Loiseau encontra-se esta quinta-feira com o ministro britânico para o Brexit, Stephen Barclay, em Londres.

“Nada do que estamos a viver tem precedentes e claramente não queremos dar sermões. Mas os ponteiros do relógio não param e penso que seria melhor se as pessoas e as empresas vivessem com mais certeza do que atualmente”, afirmou a governante, citada pelo jornal inglês “The Guardian”. “Este é um momento histórico e temos de estar à altura dele”, acrescentou.

Com o dia 29 de março, data prevista para a saída do Reino Unido da UE, a aproximar-se a passos largos, ainda há dúvidas sobre se a primeira-ministra britânica Theresa May consegue fazer passar o acordo de retirada no Parlamento. Preocupados com uma eventual saída sem acordo, os países da UE reforçaram os seus planos de contingência.

Para a próxima terça-feira está agendada um nova votação do acordo para o Brexit na Câmara dos Comuns. Caso seja rejeitado, esclarece a BBC, os deputados têm de escolher entre sair da União sem acordo ou adiar a saída.