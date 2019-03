Brexit. Reino Unido deve fazer novas propostas para acabar com impasse, diz ministra francesa

A ministra francesa para os Assuntos Europeus, Nathalie Loiseau, pediu ao Reino Unido que ofereça novas propostas para acabar com o impasse do Brexit, alertando que a incerteza em torno da saída da União Europeia (UE) está a afetar os países vizinhos. Loiseau encontra-se esta quinta-feira com o ministro britânico para o Brexit, Stephen Barclay, em Londres.

“Nada do que estamos a viver tem precedentes e claramente não queremos dar sermões. Mas os ponteiros do relógio não param e penso que seria melhor se as pessoas e as empresas vivessem com mais certeza do que atualmente”, afirmou a governante, citada pelo jornal inglês “The Guardian”. “Este é um momento histórico e temos de estar à altura dele”, acrescentou.

Com o dia 29 de março, data prevista para a saída do Reino Unido da UE, a aproximar-se, ainda há dúvidas sobre se a primeira-ministra britânica, Theresa May, consegue fazer passar o acordo de retirada no Parlamento inglês. Preocupados com uma eventual saída sem acordo, os países da UE reforçaram os seus planos de contingência.

“Por que razão haveria extensão sem motivo?”

Para Loiseau, o acordo de retirada é a melhor opção e a UE está aberta a dar garantias mas cabe ao Reino Unido apresentar novas iniciativas. “Por que razão haveria uma extensão sem um motivo?”, questionou-se. “Estamos em discussão há bastante tempo. Tem de haver algo específico para justificar uma extensão. Não é apenas [o Presidente francês] Emmanuel Macron a dizê-lo. A chanceler alemã, Angela Merkel, esteve em Paris na semana passada e disse o mesmo”, lembrou.

“Ainda não ouvimos propostas, ideias ou iniciativas vindas do Governo britânico para ultrapassar as dificuldades atuais”, alertou.

A governante disse ainda que, em caso de adiamento do Brexit para lá de junho, o Reino Unido terá de organizar eleições para o Parlamento Europeu. “Não é um problema para a UE mas pode ser estranho para o Reino Unido organizar eleições europeias durante um processo de saída da UE”, preveniu.

Loiseau falou ainda na importância da manutenção das boas relações franco-inglesas. “Lembramo-nos perfeitamente do que devemos ao Reino Unido durante as duas guerras mundiais. Somos parceiros muito fortes ao nível da cooperação científica, parcerias de defesa, relações culturais e pessoais – há centenas de milhares de cidadãos franceses a viver no Reino Unido e vice-versa. E queremos proteger isso o máximo possível”, concluiu.