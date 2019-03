Argélia. Um milhar de advogados manifesta-se contra 5.º mandato do Presidente

Um milhar de advogados manifesta-se esta quinta-feira diante da sede do Conselho Constitucional em Argel exigindo a anulação da candidatura do Presidente Abdelaziz Bouteflika, 82 anos, a um quinto mandato, constatou um repórter fotográfico da agência France-Presse.

Os manifestantes marcharam durante cerca de 1,5 quilómetros e conseguiram atravessar, apenas com alguns empurrões, vários cordões policiais para chegar junto do conselho, que analisa desde 4 de março 21 candidaturas às presidenciais de 18 de abril, entre as quais a de Bouteflika.

"Pedimos ao Conselho Constitucional para assumir as suas responsabilidades", disse à AFP Ahmed Dahim, membro do Conselho da Ordem dos Advogados de Argel, enquanto os seus colegas gritavam "Não ao 5.º mandato".

Dahim defendeu que a candidatura do Presidente cessante não podia ter sido aceite, porque deveria incluir um certificado médico, que o estado de saúde de Bouteflika não permite entregar.

O Conselho Constitucional deve decidir sobre as candidaturas até 14 de março.

O Presidente Bouteflika está hospitalizado na Suíça desde 24 de fevereiro e, segundo a edição de quarta-feira do jornal "La Tribune" de Genève, os testes médicos revelam que se encontra em "ameaça vital permanente" devido à idade avançada e às sequelas do derrame cerebral que sofreu em 2013.

Ao anunciar a 10 de fevereiro a sua candidatura, o presidente desencadeou uma contestação nunca vista desde que tinha sido eleito para a chefia do Estado há 20 anos.

Embora oficialmente proibidas na capital argelina desde 2001, as manifestações têm sido quase diárias em Argel desde o início da contestação em massa a 22 de fevereiro.

Dezenas de milhares de pessoas participaram nas duas últimas semanas em grandes manifestações contra a sua candidatura a um quinto mandato, que foi confirmada em 3 de março.