Venezuela. Maduro expulsa embaixador da Alemanha

O Governo venezuelano declarou esta quarta-feira “persona non grata” o embaixador alemão, Daniel Martin Kriener, devido a “recorrentes interfências em assuntos internos” e deu-lhe 48 horas para abandonar o país.

“A República Bolivariana da Venezuela torna de conhecimento público a decisão de declarar o Embaixador da República Federal da Alemanha, Daniel Martin Kriener, 'persona non grata' em razão de seus recorrentes atos de ingerência nos assuntos internos do país”, anunciou o Ministério das Relações Exteriores venezuelano, de acordo com a agência EFE.

A Alemanha, tal como Portugal, foi um dos países cujas embaixadas apoiaram Guaidó no seu regresso ao país.