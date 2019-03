Presidente do Vox Lérida foi detido por suspeitas de abusar sexualmente de jovem com deficiência. Partido diz que não passa de militante

José Antonio Ortiz Cambray, o presidente do Vox em Lérida, foi detido terça-feira por suspeitas de abusar sexualmente de pelo menos um jovem com uma deficiência grave.

Os Mossos d’Esquadra, a polícia catalã que suspeita de outros três crimes semelhantes de Ortiz Cambray, detiveram o político no seu local de trabalho, em Cappont. Depois de o jornal catalão “Segre” escrever a notícia, que seria depois amplificada por diários nacionais como “El País” e “El Mundo”, entraram em ação as redes sociais, a que se juntou uma conferência de imprensa. Enquanto o partido de extrema-direita procurava via Twitter afastar-se o mais possível de Ortiz Cambray, referindo que este nunca foi presidente e que não passa de um militante do Vox, o El País recorreu ao perfil do Vox Lérida no Instagram para comprovar que no passado o anunciaram como presidente.

A detenção terá ocorrido depois de responsáveis de uma instituição privada para pessoas com deficiência em Lérida terem dado conta de uma atitude estranha de uma delas, algo que os levou a analisar o conteúdo do seu telemóvel. Terá sido possível relacionar Ortiz Cambray com o alegado crime de abuso sexual.

Em declarações ao Europa Press, fontes próximas do caso revelaram que o abusado será um jovem maior de idade com deficiência e que a queixa terá partido dos seus tutores legais. A polícia estará a fazer buscas para encontrar pornografia infantil nos dispositivos do presidente do Vox Lérida.

Às 9h46 desta quarta-feira, o Vox publicou uma cascata de tweets para justificar o papel de Ortiz Cambray no partido. “O senhor Ortiz não é o presidente do Vox Lérida. Não ocupa nenhum cargo de responsabilidade no partido e é tão-só um militante.” Foi assim o primeiro tweet explicativo. Seguir-se-iam mais cinco.

O partido, que nega qualquer “estrutura organizativa” em Lérida, suspendeu a filiação de Ortiz Cambray “até que se aclarem os factos”. Mais: o político será levado a um comité por “se ter apresentado à opinião pública como presidente da formação em Lérida”, algo que “sempre fez de forma pessoal e através das suas redes sociais”.

O “El País” viajou então até às redes sociais do Vox Lérida, que já apagou as menções a Ortiz Cambray como presidente. De facto, em publicações como esta em baixo, a 27 de janeiro, é possível vislumbrar que o texto foi “editado”.

“Dia de trabalho, reuniões e conhecer muita gente em Vielha. Obrigado a todos por confiarem no Vox Lérida”, pode ler-se agora. Antes era ligeiramente diferente: “Dia de trabalho, reuniões e conhecer muita gente em Vielha. Obrigado a todos por confiarem no Vox Lérida. O trabalho do nosso presidente Jospe Ortiz e do vicepresidente @miqyelbonastre percorrendo a província é impressionante”.

Franco, Falange e imigração

O passado político de Ortiz Cambray associa-o a um movimento xenófobo como a Plataforma per Catalunya, por quem em 2011 concorreu à autarquia de Lérida. Mais tarde, passou a integrar o Vox, um partido de extrema-direita a ganhar espaço na cena espanhola. Em 2016, apresentou-se como candidato ao Senado pelo partido nas Generales.

Nesse mesmo ano, o político publicou na sua conta no Facebook inúmeras referências ao ditador Franco e ao fundador do partido fascista Falange Española, lembra o "Segre". As imagens, outrora abertas ao público, já não estão disponíveis. Ao saudosismo juntou as críticas à imigração, nomeadamente à abertura do Governo espanhol para receber refugiados sírios.

Ortiz Cambray estará à disposição das autoridades catalãs durante esta quarta-feira.