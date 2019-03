Parlamento russo aprova lei que criminaliza publicações “desrespeitosas” sobre o Governo na Internet

Em breve, quem “desrespeitar” o Governo russo, ou algum dos seus membros, incluindo o Presidente Vladimir Putin, na Internet, poderá ser condenado a uma pena de prisão.

A controversa lei foi aprovada esta terça-feira e prevê multas que podem ir até aos 100 mil rublos russos (cerca de 1300 euros) para quem “fizer publicações online indecentes que demonstrem desrespeito pela sociedade, o país, os símbolos oficiais de Estado, a constituição e as autoridades”. Aqueles que o fizerem mais do que uma vez, os chamados reincidentes, vão ser obrigados a pagar o dobro deste valor, caso contrário ficarão detidos durante 15 dias.

Alexander Verkhovsky, diretor do Sova Centre, uma organização não-governamental que monitoriza os abusos da legislação anti-extremista e que tem sede em Moscovo, acredita que apenas comentários ofensivos contra Putin ou piadas sobre o Parlamento poderão dar direito a uma condenação.

Mas há quem tenha considerado a lei demasiado vaga, ao ponto de poder abranger qualquer crítica feita às autoridades na Internet, incluindo “memes” satíricos. “Em breve, seremos obrigados a fazer piadas sobre as autoridades muito baixinho, na cozinha”, escreveu Sergey Shvakin, advogado de Moscovo, no Facebook, citado pelo “Guardian”.

A nova lei é da autoria de Andrei Klishas, um senador do partido de Vladimir Putin, e foi criticada inclusivamente por alguns deputados e membros do Governo. É o caso de Alexei Volin, vice-ministro da Comunicações. “Uma das tarefas dos gabinetes de governo é ouvir, de forma pacífica, as críticas que são dirigidas ao seu trabalho”, referiu, em declarações ao jornal russo “Vedomosti”. “Se pararmos de chamar idiotas aos idiotas, não vamos parar de ser idiotas”, afirmou, por sua vez, Sergei Ivanov, deputado do Partido Liberal Democrata da Rússia (LDPR), que tem apoiado o Kremlin na maioria das suas decisões.

Andrei Klishas já negou que a lei seja uma forma de censura e sublinhou que as autoridades são “dignas de respeito”. A lei deverá entregar em vigor nas próximas semanas, após o aval de Putin.

Em paralelo, o parlamento aprovou legislação, também da autoria de Andrei Klishas, que irá dar as autoridades o poder de bloquear sites que publiquem “conteúdo desrespeitoso” ou “fake news” (notícias falsas). Klishas insistiu, contudo, que as novas leis não vão ser usadas para atingir sites independentes ou críticos do Governo, e que não irá afetar os “media tradicionais”.