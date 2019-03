Paquistão anuncia “detenção preventiva” de 44 alegados militantes do Jaish-e-Mohammed

O Paquistão prendeu mais de 40 alegados militantes do grupo Jaish-e-Mohammed (JeM), que reivindicou um ataque suicida na Caxemira administrada pela Índia. O atentado de 14 de fevereiro tem sido responsabilizado pela nova escalada de tensões entre os dois países que atingiu um ponto alto na semana passada.

Segundo avançou esta terça-feira o Ministério paquistanês do Interior, encontram-se em “detenção preventiva” 44 suspeitos, incluindo o filho e o irmão de Masood Azhar, fundador do JeM.

Islamabade esclareceu que as detenções não resultavam de qualquer pressão externa, enquanto Nova Deli reagiu com ceticismo, classificando a prisão como uma farsa.

O rastilho para a nova escalada em Caxemira

O ataque em meados do mês passado foi considerado o rastilho para o recente agravamento das tensões ente a Índia e o Paquistão. O atentado matou pelo menos 40 polícias paramilitares indianos, tendo sido reivindicado pelo JeM, cujo principal desígnio é separar da Índia a região disputada de Caxemira e fundi-la com o Paquistão.

Na terça-feira da semana passada, Nova Deli lançou um ataque aéreo contra o que disse ser uma base de treino de militantes do JeM. As autoridades indianas afirmaram que um grande número de combatentes do grupo foi morto, enquanto Islamabade garantiu que o ataque foi um fracasso e não causou vítimas. Tratou-se da primeira vez que aviões de guerra indianos atacaram em território paquistanês desde a guerra de 1971.

Semana de tensões a terminar com “gesto de paz”

No dia seguinte, o major-general Asif Ghafoor, porta-voz das Forças Armadas do Paquistão, anunciou que dois caças indianos tinham sido abatidos depois de entrarem no espaço aéreo paquistanês. Um dos caças caiu no lado indiano da fronteira em Caxemira e o outro no lado paquistanês, tendo um piloto sido capturado, referiu.

No final de uma semana tensa, o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, anunciou a libertação do piloto indiano capturado, Abhinandan Varthaman, como “um gesto de paz”. O piloto acabou por ser entregue às autoridades de Nova Deli na sexta-feira.

“Terrorista global”, que lidera o JeM, continua a monte

Nova Deli já tentou várias vezes que o líder do JeM fosse considerado um “terrorista global” pelo Conselho de Segurança da ONU. No entanto, as tentativas foram sendo repetidamente bloqueadas pela China, país aliado do Paquistão.

Fundado em 2000, o movimento foi responsabilizado por vários ataques em solo indiano, incluindo um, em 2001, no Parlamento em Nova Deli que quase precipitou uma guerra entre os dois países.

A Índia pede também a extradição do líder do grupo mas Islamabad tem-se recusado, alegando falta de provas. Apesar de banido pelo Paquistão em 2002, o movimento permanece ativo e o seu líder continua a monte.