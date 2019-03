Os carros autónomos terão mais dificuldade em detetar negros do que brancos, alerta instituto da Geórgia

A profecia de que as máquinas chegarão um dia para atormentar a vida do homem é cada vez menos uma profecia. É só passear pelo mundo encantado da imensidão internética e constatar o cheirinho a futuro.

De maquinetas enviadas para o espaço para descobrir a vizinhança aos robôs que investigam carapaças de bombas, passando pelos androides que sabem manter uma conversa, nas Alexas que dão música e até nos cães-filhos-da-robótica que abrem portas, culminando nos carros autónomos. E é sobre estes que há novidades. Um novo estudo revela que os automóveis sem condutor serão mais propensos a atingir negros do que brancos, conta a Vox.

O estudo do Instituto de Tecnologia da Geórgia aborda a capacidade de objetos de última geração detetarem equitativamente (ou não) peões com diferentes tons de pele. O estudo levado a cabo pelos norte-americanos concluiu que os veículos autónomos serão mais eficazes a detetar peões com a pele mais clara.

O grupo de pessoas estudado foi dividido à boleia da escala Fitzpatrick, o sistema de classificação da cor de pele. Depois, os investigadores analisaram a eficácia dos modelos na deteção de indivíduos com cores de pele mais clara e mais escura. De acordo com este instituto da Geórgia, o grupo de sujeitos com pele escura foi 5% menos detetado do que o outro, com sujeitos de pele mais clara. Essa clivagem manteve-se mesmo quando foram manipuladas variantes como a claridade (altura do dia) e até a visão eventualmente obstruída.

Este estudo ainda não foi revisto por pares, alerta a Vox, pelo que deverá ser levado com as devidas reticências. Um dos problemas encontrados pelos investigadores é que não foi testado nenhum modelo de deteção de objetos usado por carros autónomos. As empresas não disponibilizam informações e dados, por isso o Instituto de Tecnologia da Geórgia recorreu a modelos usados anteriormente por académicos

E se um carro...

Nos últimos tempos têm sido feitas muitas perguntas. Estes carros são seguros? Vão melhorar o trânsito? Vão ser programados com algum pingo de moral? É que um inquérito do MIT Media Lab, desenvolvido entre 2014 e 2018, tentou conhecer as entranhas da moralidade dos indivíduos que participaram na pesquisa. Exemplo? O carro vai em direção a quatro peões que atravessam a estrada; se houver guinada no volante, salvam-se aquelas quatro pessoas mas morrem três passageiros que seguem dentro do carro. O que fazer? E se as pessoas que atravessam a estrada forem médicos? Ou mulheres grávidas? Ou crianças? Ou até uma quadrilha que acabava de assaltar a casa de uma idosa?

“É uma maneira interessante de aprender como as pessoas pensam quando são forçadas a decidir entre más opções”, escrevia a Vox. O tal estudo do MIT Media Lab contou com a participação de mais de dois milhões de pessoas em mais de 200 países.

Em dezembro, o "The Atlantic" publicou um artigo com sete razões para se torcer o nariz à "Utopia" dos carros sem condutor. O autor vai direto ao assunto: não vão funcionar enquanto os carros não forem inteligentes como os humanos. A possibilidade de serem hackeados também é um cenário dissuasor.

O autor diz ainda que este esquema não funcionará para serviços de transporte. E continua: estes veículos sem condutor não vão funcionar porque não será possível provar que são seguros.

Embora admita que este cenário até pode evoluir no futuro, o também escritor de temas de natureza tecnológicos considera que os carros serão mais assistentes de condução do que outra coisa. As emissões dispensadas pelos veículos vão piorar, alerta.