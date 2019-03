Médica detida na Colômbia, acusada da autoria moral do homicídio do marido

Diana Acevedo, de origem hispanocolombiana, foi intercetada pelas autoridades mal saiu do avião onde viajara, proveniente de Espanha. A polícia acredita que encomendou o assassinato para cobrar um seguro de vida

Uma médica de origem hispanocolombiana foi esta terça-feira detida no aeroporto de Valle del Cauca, na Colômbia, acusada de ser a autora moral do assassinato do marido, Óscar Gutiérrez. O também médico foi morto a tiro em Palmira, em julho de 2018.

Diana Acevedo foi intercetada pela polícia assim que saiu do avião, procedente de Espanha, e enfrenta um processo por homicidio agravado. A hipótese apontada como mais provável é o crime ter tido uma motivação económica, para que pudesse cobrar um seguro de vida, no valor de 100 mil euros.

Segundo as autoridades, a sua detenção foi possível graças à colaboração com a polícia espanhola, depois de a investigação aberta após a morte do médico, de 32 anos, ter levado à captura do autor dos disparos. O homem teria no telemóvel provas contundentes que o ligavam ao crime e terá confessado, tornando-se uma peça chave para o esclarecimento do homicídio.

Óscar Gutiérrez foi morto na manhã de 13 de julho de 2018 no bairro Uribe, no centro de Palmira, quando conduzia um Chevrolet Spark. Atingido por várias balas, disparadas a partir de uma moto, o médico teve morte quase imediata.

Oriundo de Cali, vivia há cinco anos em Espanha, onde fez uma especialização em anestesiologia e estava de visita ao seu país, para tratar de alguns assuntos pessoais. Segundo a imprensa local, o juíz terá agora de decidir de a mulher aguarda o julgamento na prisão ou se o poderá fazer em liberdade.