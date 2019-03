Maduro promete derrotar “minoria enlouquecida”, Guaidó diz que “pressão ainda mal começou”

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeu esta terça-feira derrotar a “minoria enlouquecida” que quer tirá-lo do poder. Maduro convocou “marchas anti-imperialistas” para sábado para coincidir com os protestos antigovernamentais convocados pelo líder da oposição e autoproclamado Presidente interino do país, Juan Guaidó.

As declarações do Presidente foram as primeiras desde que Guaidó o desafiou e regressou ao país na segunda-feira, após 10 dias num périplo por cinco países latino-americanos. Maduro acusa a oposição de tentar organizar um golpe com a ajuda dos EUA e o apoio de outros países cúmplices.

Num evento para assinalar o sexto aniversário da morte do seu antecessor, Hugo Chávez, Maduro afirmou: “Uma minoria enlouquecida continua com o seu ódio, a sua amargura. É problema deles. Não lhes vamos dar atenção, compatriotas! Vamos derrotá-los. Por Chávez, vamos fazê-lo! Pela grande história do país, vamos fazê-lo!”

Novas sanções são “claramente uma possibilidade”

Entretanto, o representante especial dos EUA na Venezuela, Elliott Abrams, disse que é difícil ver um papel para Maduro em futuras eleições democráticas. “Se ele queria construir uma Venezuela democrática, teve a oportunidade de o fazer mas não o fez”, afirmou.

Abrams também sublinhou que a imposição de sanções adicionais sobre cidadãos não-americanos ou entidades ligadas ao Governo de Maduro é “claramente uma possibilidade”, embora esclarecendo que não foi tomada qualquer decisão nesse sentido.

Guardas presos por não terem detido Guaidó

Na segunda-feira, Guaidó regressou à capital da Venezuela, Caracas, apesar da ameaça de prisão depois de ter desafiado uma proibição de abandonar o país imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Vários funcionários da Guarda Nacional Bolivariana (GNB), que estavam de serviço no Aeroporto de Maiquetía, foram presos por não terem executado a ordem de detenção de Guaidó.

As detenções foram denunciadas esta terça-feira pela oposição venezuelana, precisando que os oficiais da GNB foram levados para a principal base militar de Caracas, e alertando que vigora uma ordem de detenção contra Guaidó.

“A GNB no aeroporto não executou a ordem de deter Juan Guaidó. Os funcionários foram levados para o Forte de Tiúna. A ordem de captura está em vigor”, anunciou o deputado José Luís Pirela no Twitter, lançando um alerta ao país e aos “governantes do mundo”. O deputado não especificou quantos oficiais da GNB foram detidos.

FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images

Em conversações com sindicatos do sector público, Guaidó prometeu realizar manifestações para ajudar a derrubar o Governo. “Eles achavam que a pressão já se tinha esgotado... É bom que saibam que a pressão ainda mal começou”, disse na terça-feira.