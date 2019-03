Jardineiro alemão enviou explosivos aos seus inimigos antes de morrer

Um homem morreu e duas mulheres, possivelmente mãe e filha, ficaram feridas mas não morreram no mesmo local, nem da mesma coisa. Estas pessoas foram alvos de Bernhard Graumann, um jardineiro alemão que tratava das suas zangas pessoais colocando dispositivos explosivos na casa ou em pacotes deixados à porta dos seus “inimigos”.

Na sexta-feira, um médico, cujo nome na imprensa alemã aparece apenas como Jorn K., morreu numa explosão à porta do seu escritório, depois de ter apanhado do chão uma encomenda armadilhada. Já as duas mulheres ficaram feridas quando, no domingo, um dos troncos do seu fogão a lenha, também armadilhado, lhes explodiu dentro de casa.

Bernhard Graumann, de 59 anos, foi também encontrado morto e a polícia está a investigar as razões da sua morte: tudo indica que tenha sido suicídio. O problema é que as autoridades só conseguiram confirmar que de facto Graumann é culpado pelos explosivos já encontrados, mas ainda não sabem se o jardineiro terá deixado outros espalhados pelas casas e locais de emprego de pessoas com as quais tinha alguma desavença.

O corpo de Graumann foi encontrado na cidade de Mehlingen, no leste da Alemanha, na sexta-feira de manhã, e as autoridades estão a pedir a toda a gente que tenha discutido com o jardineiro para entrar em contacto com a polícia “o mais rápido possível”.

“Ele não tinha uma boa relação com estas pessoas. Em ambos os casos há a confirmação de conflitos anteriores. Não colocamos de lado a hipótese de que Graumann tenha deixado outras armadilhas preparadas, antes de morrer, com o intuito de matar ou ferir outras pessoas”, disse a polícia, citada pela BBC.