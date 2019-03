Família devastada após a morte de dez dos seus membros com tornado no Alabama

A morte de 10 membros de uma família, em consequência da passagem de um tornado no Estado norte-americano do Alabama, foi confirmada nesta quarta-feira por familiares sobreviventes, citados pela agência Associated Press (AP). Segundo a AP, departamentos oficiais norte-americanos registaram pelo menos 34 tornados que atingiram o sudeste dos Estados Unidos no fim de semana, tendo sido confirmadas 23 mortes até agora.

"Infelizmente o nosso balanço é de 23 mortos", disse aos jornalistas Jay Jones, xerife do condado de Lee, na região leste do Alabama, perto da fronteira com o Estado da Geórgia. O mesmo responsável acrescentou que "várias pessoas" continuam desaparecidas e que "outras se encontram hospitalizadas" devido a ferimentos graves.

O Serviço Meteorológico Nacional indicou que foram registados 11 tornados no Alabama, 14 na Geórgia, cinco na Florida e mais quatro na Carolina do Sul.

O papa Francisco enviou hoje as suas condolências a Thomas Rodi, bispo de Mobile, Alabama, expressando a sua tristeza pela "trágica perda de vidas e ferimentos" provocada pelo tornado. Na terça-feira, o Presidente Donald Trump anunciou que se deslocará na sexta-feira ao Alabama. "Vou ao Alabama na sexta-feira", anunciou Donald Trump em declarações na Casa Branca, considerando como uma "situação trágica" os eventos meteorológicos, que provocaram também importantes estragos materiais.

De acordo com as primeiras estimativas dos serviços meteorológicos norte-americanos (NWS, na sigla em inglês), o tornado que atingiu o condado de Lee no domingo era de tipo "EF-4", o que significa que foi acompanhado de ventos que ultrapassaram os 270 quilómetros horários.