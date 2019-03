Especialistas conseguiram entrar na plataforma onde estavam armazenados milhões de euros. Mas o dinheiro não está lá

Primeiro foi a notícia da morte de Gerald Cotten, fundador da plataforma QuadrigaCX, maior empresa canadiana de transação de criptomoedas, depois as tentativas para conseguir entrar no seu computador e recuperar os milhões de dólares dos utilizadores, e agora o desalento. É que o dinheiro, afinal, não está lá.

Gerald Cotten morreu em dezembro do ano passado, vítima de complicações relacionadas com a doença de Crohn, que lhe fora diagnosticada há algum tempo. Com isso, os milhares de utilizadores da plataforma que fundou perderam o acesso a cerca de 137 milhões de dólares (cerca de 121 milhões de euros) que estavam distribuídos por moedas virtuais como a Bitcoin e a Ethereum. Cotten tinha o computador encriptado e morreu sem deixar uma “contra-senha”. “Os depósitos de criptomoeda da Quadriga estão inacessíveis e podem ter-se perdido para sempre”, referia a viúva, Jennifer Robertson, na altura.

A 31 de janeiro, a QuadrigaCX emitiu um comunicado a dar conta do encerramento da sua atividade por falta de liquidez e de um pedido de proteção a credores que teria dado entrado no Supremo Tribunal de Nova Escócia, no Canadá.

A morte de Gerald Cotten levantou desde logo inúmeras dúvidas, havendo que acreditasse que ele tinha simulado a sua própria morte e fugido com o dinheiro.

De acordo com a empresa de auditoria Ernst & Young, que conseguiu ter acesso ao computador, as contas dos utilizadores foram esvaziadas em abril de 2018, oito meses após a morte de Cotten. Os auditores perceberam também que QuadrigaCX mantinha também “registos limitados das suas transações” e que nunca declarou os seus lucros.