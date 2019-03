Enquanto telefonava a Putin ou a Netanyahu, Trump passava cheques a Cohen destinados a calar as histórias que não queria ouvir

Não só pagou para calar as histórias que mais o poderiam danificar junto da sua base conservadora, como os cheques foram passados a meio de outros assuntos oficiais, como se de mais um desses assuntos se tratasse. O “New York Times” conseguiu acesso a seis de 11 cheques passados por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao seu advogado, Michael Cohen, destinados a pagar pelo silêncio de uma das mulheres com quem se terá envolvido num caso extramatrimonial. Outras somas serviram para pagar ao próprio Cohen por “serviços” como manipulação de sondagens sobre a importância de Trump como empresário.

Michael Cohen vai começar esta primavera a cumprir uma pena de prisão de três anos precisamente por violação das leis de financiamento de campanha, crime que alguns especialistas consideram que, assim sendo, Trump também cometeu. “Os 35 mil dólares no cheque são uma prova bastante sólida contra Trump e mostram que ele manteve um papel central em todo este processo. Há poucas dúvidas de que Trump vai mesmo enfrentar a justiça quando deixar de ser presidente”, disse ao jornal norte-americano Robert F. Bauer, professor de Direito na New York University e ex-conselheiro legal do ex-presidente, Barack Obama.

Os cheques, escreve o “Times”, foram enviados mais ou menos à cadência de um por mês, durante o primeiro ano de Trump no cargo. Dos oito agora conhecidos (Cohen forneceu dois cheques ao comité da Câmara dos Representantes na semana passada quando ofereceu o seu testemunho sobre o tempo em que foi advogado de Trump e seu advogado, Lanny J. Davis, facultou mais seis ao “Times” esta semana), sete foram de 35 mil dólares e outro de 70 mil, referente a dois meses de pagamentos.

No total, Trump, familiares seus ou a sua Fundação pagaram a Cohen 420 mil dólares, segundo procuradores federais. Desse total, 130 mil serviram alegadamente para reembolsar pagamentos feitos pouco antes da eleição de 2016 a Stormy Daniels, cujo nome é de facto Stephanie Clifford, para que ela não contasse a sua história com Trump. Outros 50 mil foram pagos ao próprio Cohen por ter conseguido manipular a ordem das pesquisas nos motores de busca online para inflacionar a reputação de Trump como empresário.

Trump já negou qualquer envolvimento no caso e fontes próximas do presidente defendem-no dizendo que estes são apenas alguns dos vários cheques que pagava mensalmente e para questões privadas. Além disso, Michael Cohen, defendem apoiantes do presidente, podia perfeitamente estar apenas a receber dinheiro para pagar dezenas de outras contas de Trump, e não necessariamente montantes destinados a comprar o silêncio de Stormy Daniels.