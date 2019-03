Doença mental aumenta o risco de morrer de cancro, diz um estudo

O aumento da probabilidade fatal chega aos 73%, ou até mais no caso de certos cancros. Os motivos terão a ver com a relação entre o sistema imunitário e o 'stress'. As conclusões são de um estudo da Universidade de Toronto que acaba de ser publicado no "British Journal of Cancer"

Um grande estudo da Universidade de Toronto acaba de estabelecer uma relação clara entre doença mental e as probabilidades de morrer quando se sofre de cancro. Publicado no "British Journal of Cancer", uma revista de referência, o estudo mostra que essa probabilidade aumenta em 73% entre pessoas recentemente hospitalizadas por questões de saúde mental.

Para casos em que não houve internamento mas o doente visitou unidades de saude mental, o risco de morte é menor mas ainda substancial: 36 por cento. Para quem se limitou a visitar o médico de família por alguma dificuldade de natureza psicológica, o aumento de risco constatado foi 5%.

A base do estudo foram os registos de mais de 675 mil doentes com cancros bastante comuns. Em termos gerais, os cancros na bexiga e no intestino apresentam as maiores taxas de subida, mas as causas não estão determinadas com certeza.

A suspeita é que tenham a ver com 'stress'. "A depressão aguda e o 'stress' podem afetar os sistemas de vigilância humanitária do nosso corpo, afetando a capacidade de detetar e combater o cancro", explica o líder do estudo, Zachary Klaassen. "Uma história psiquiátrica recente deve ser vista como um alerta para todos os médicos e enfermeiros que tratam doentes de cancro".

As diferenças de comportamento em pessoas emocionalmente vulneráveis também serão um fator. "É essencial acompanharmos de perto esses doentes para garantir que recebem os melhores cuidados possíveis e são seguidos se e quando faltarem às consultas oncológicas", explica Klaassen.