Coreia do Norte dá sinais de estar a reconstruir centro de lançamento de mísseis

Especialistas norte-americanos anunciaram esta quarta-feira ter detetado "sinais de atividade" no centro de lançamento de mísseis de Sohae, na Coreia do Norte, sugerindo que Pyongyang avançou para a "reconstrução rápida" da instalação após o fracasso da cimeira de Hanói.

A reunião entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, terminou abruptamente na quinta-feira, sem que fosse alcançado um acordo sobre a desnuclearização.

De acordo com Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), a atividade foi detetada apenas dois dias após o fracasso da cimeira, ilustrando uma "resposta face à rejeição dos EUA" em reduzir as sanções económicas sobre o regime norte-coreano.

"Esta instalação estava inativa desde agosto de 2018, o que indica que as atividades são deliberadas e têm um propósito", apontou o CSIS.

Em setembro, o líder da Coreia do Norte concordou em desmantelar de forma permanente o principal complexo nuclear, em Nyonbyon, e encerrar instalações de testes em Punggye-ri e o lançamento de mísseis em Sohae, mas com uma condição: "medidas proporcionais" dos EUA.