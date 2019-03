Avós de dois pequenos orfãos de franceses no Daesh exigem recebê-los em França

As avós de duas crianças pequenas nascidas de jovens franceses que se foram juntar ao Daesh na Síria e lá morreram exigem a França que as receba. E como o processo está a demorar, contrataram uma conhecida advogada que vai esta semana apresentar uma queixa em tribunal administrativo contra o Estado. Por "não assistência" aos dois orfãos.

A menina, de cinco anos, e o bebé, de dois, encontram-se num campo de refugiados sob controlo curdo. São dois dos 2500 filhos de jiadistas nessa situação. Embora a França, após muita hesitação, tenha há meses acabado por indicar que poderia receber de volta cidadãos seus (ou os filhos deles), a resistência é forte. Numa sondagem recente, 82 por cento dos franceses, de todos os quadrantes políticos, exprimiram oposição ao regresso dos jiadistas. Em relação às crianças, a percentagem é um pouco mais baixa, mas ainda largamente maioritária: 67% dos franceses são contra.

A advogada, Samia Maktouf, critica as autoridades: "O nosso país, que se vangloria de defender os direitos do homem, deve repatriar essas crianças que estão hoje em dia em risco de morte, tendo em conta as circunstâncias em que são obrigadas a sobreviver". Os dois orfãos, lembra, são "crianças que não escolheram os seus pais, que não escolheram nascer sob o sol do califado, que estão abandonadas, que têm uma família em França e são inocentes de todos os atos que os seus pais cometeram".

Em conclusão, diz Maktouf, "O lugar delas é no seu país. Quer dizer, na França". Mas como noutros países europeus que enfrentam o mesmo problema - a Bélgica é outro exemplo proeminente - uma coisa é a lei e o sentido de justiça que os altos responsáveis possam ter, outra o sentimento popular e a noção do custo político que decisões nesta matéria podem implicar.

No caso do menino de dois anos, a mãe fugiu de casa aos 14 anos para se juntar ao Daesh. Se ainda fosse viva, a preocupação maior teria a ver com a radicalização sofrida - o problema que se põe em relação a muitos jiadistas presos por aliados do Ocidente. Para já, a garantia formal que o governo dá, pela voz da sua ministra da Justiça, é que, se houver jiadistas franceses condenados à morte, a França fará pressão para as sentenças não serem executadas.